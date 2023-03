JP Fanguin et Brian Michael Hinds ont été filmés à l'aéroport de Genève, dans le secteur des check-in. capture d'écran tiktok

People

JP Fanguin a (encore) un nouvel ennemi: la Police internationale

Il ne vous avait pas manqué? Tant pis, fallait pas cliquer. Lundi, l'influenceur vaudois a été aperçu avec un «collègue» en train de se prendre pour une valise à l'aéroport de Genève. Ont-ils fini en taule? La question a «vite été répondue».

Plus de «Divertissement»

C'est le genre de personne que vous n'avez pas envie de croiser lorsqu'il ne vous reste que sept minutes et 28 secondes, montre en main, avant que la porte d'embarquement de votre vol ne se ferme à jamais. Et pourtant, plusieurs voyageurs au départ de Genève ont dernièrement subi une énième zizanie de notre JP Fanguin national. Mais oui, vous savez... Le père de la tristement iconique expression: «Salut à toi, jeune entrepreneur!», ou pire: «la question, elle est vite répondue».

Comme l'a révélé Blick ce mercredi 29 mars, une vidéo publiée lundi et dans laquelle on aperçoit l'influenceur aux costumes toujours trop serrés a été partagée «plus de 182 000 fois» sur TikTok. Ce dernier est accompagné d'une star des réseaux sociaux, Brian Michael Hinds. Les internautes le connaissent davantage sous son pseudo Andrew is late, jeu de mots lui permettant de faire de sa ressemblance physique avec le masculiniste Andrew Tate – accusé de trafic d'êtres humains, au passage – son fond de commerce.

La scène est ubuesque (oui, chez watson, on sait aussi utiliser des mots compliqués). Le duo dépasse une file d'attente de personnes s'apprêtant à faire leur check-in. L'objectif: monter sur le tapis roulant théoriquement fait pour peser les valises avant le vol. C'est Brian Michael Hinds qui s'y colle, offrant aux passagers qui n'avaient rien demandé un déhanché qui ferait pâlir de jalousie Afida Turner.

Les images valent plus que les mots:

Vidéo: watson

Quant à Afida, qu'elle se rassure, rien ne vaut ses concerts apocalyptiques: Afida Turner a tout donné de Marie-Adèle Copin

Les images ne disent pas ce qu'il s'est passé ensuite. Notre star à la grammaire bancale et son Andrew Tate version Wish ont-ils eu affaire à la police? Les voyageurs sont-ils parvenus à prendre leur vol à temps? Est-ce que JP Fanguin n'est pas monté sur le tapis roulant à cause de son pantalon trop moulant? Grâce à leur enquête de fond, nos confrères du Blick sont parvenus à détenir quelques réponses.

Dénonciation de Genève Aéorport

La Police internationale a annoncé au quotidien romand «se réserver le droit de donner suite à cette perturbation». Dans le même temps, Genève Aéroport a confirmé toujours auprès de Blick avoir dénoncé la vidéo TikTok auprès des autorités. Le site aérien s'est également dit prêt à déposer plainte au regard des personnes et informations personnelles clairement identifiables ayant été filmées sans accord.

Mercredi 29 mars, la vidéo était toujours disponible sur le compte d'Andrew is Late. Le porte-parole de l'aéroport de Cointrin a, quant à lui, tenu à rassurer sa clientèle: «Jusqu’à ce jour, de telles actions sont rares». On est sauvé! Il ne manquait plus que de tels événements deviennent l'animation traditionnelle de l'établissement.

Après sa condamnation pour infractions routières et ses diverses accusations d'arnaque, qu'inventera Jean-Pierre pour toujours un peu plus tenter (je dis bien «tenter») de nous amuser? Vous le saurez au prochain épisode. (mndl)

Cette histoire vous a médusé? Voici des ours rigolos pour vous changer les idées: 1 / 23 Des ours rigolos? Les voici: source: boredpanda