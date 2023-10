source: instagram

People

Vous ne devinerez jamais la valeur du micro-soutif de Kim Kardashian

La star de télé-réalité a posté des clichés très sexy sur son compte Instagram. Elle arbore notamment un micro-bikini en cristal, dont la valeur est inversement proportionnelle à sa taille. Sur la Toile, le soutif a cependant soulevé une petite polémique.

Plus de «Divertissement»

Kim n'a définitivement pas froid aux yeux. Ce lundi, la star de sa propre émission de télé-réalité a posté des clichés d'elle sur son compte Instagram, arborant un bikini aussi juste que scintillant. En effet, le micro² bikini est tout de strass incrusté. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la star ne craint pas les «outfit malfunctions» (traduction: quand ça dérape)!

Le soutien-gorge de showgirl a été conçu par Alessandro Michele. Vous voulez le prix du précieux? Car oui, quand il s'agit de luxe, ce n'est pas la taille qui compte!

source: instagram

Le cache-tétons vaut... plus de 16 000 francs suisses! Une peccadille, diront certains, surtout pour la fondatrice de Skims, qui a légendé sa série de photos d'un sobre: «It’s all Gucci». La star arborait également une paire de pantalons larges en satin de soie Gucci (coût: 1650 $ selon Page Six), et une robe portefeuille en soie Gucci assortie (3600 $) sur ses épaules.

Kim est toujours dans une sauce👇 People La nouvelle tête de Kim Kardashian choque la Toile

source: instagram

Impossible de savoir si c'est confortable. source: instagram

Les clichés sont pris dans une atmosphère sombre. Nombre d'observateurs, qui ont toujours quelque chose à redire sur la Toile, ont cependant fait part de leur déception:

«Mais pourquoi ces images ont la plus basse qualité possible?» Ah, ça, User383845747, tu ne comprends rien à l'art. insta

source: instagram

Les fans, de leur côté, n'ont pas manqué de faire le parallèle entre la tenue légère de l'ex de Ye, et la pub dont Kendall Jenner est la star. L'Américaine de 27 ans a en effet récemment «tapé la pose» aux côtés de Bad Bunny pour une campagne de promotion pour une collection de bagages Gucci. Sur les clichés publiés voici deux jours, on peut découvrir les deux stars, que la rumeur dit en couple, enlacés sur une pile de valises, avec un aéroport pour arrière-fond.

source: instagram @gucci

Et pour de nombreux fans, le bikini Gucci arboré par Kim pourrait bien être une énième «ficelle» de la discorde au sein du clan Kardashian:

«Elle ne peut pas laisser ses frères et sœurs avoir la lumière des projecteurs» Un internaute sous la publication de Kim

«Allez Kim, laisse Kendall avoir son moment» instagram

«Donc Kourtney avait raison... tout doit toujours être à son sujet...» instagram

Si vous avez regardé religieusement le premier épisode de la saison 4 des Kardashian, disponible sur Disney+, vous savez déjà que la maisonnée est en ébullition en raison de la collaboration de Kim avec Dolce & Gabbana – la même marque à laquelle Kourtney avait fait appel pour sa cérémonie de mariage avec Travis Barker. Donc, selon la très sérieuse cellule investigation de Page Six, il ne serait pas étonnant qu'une nouvelle querelle se prépare entre Kim et Kendall à propos des récents et sexy clichés.

La suite au prochain épisode.

Une autre soeur est sur un petit nuage... People Il s'est passé un truc entre Kylie Jenner et Timothée Chalamet

Et sinon?

Jeremstar milite contre la maltraitance animale au défilé Vuitton👇 Vidéo: watson