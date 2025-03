Jessica Simpson sait prendre soin de ses cordes vocales comme personne. Getty Images North America

L'«élixir secret» de Jessica Simpson va vous retourner l'estomac

Jessica Simpson a surpris ses fans en révélant comment elle prend soin de sa puissante voix au quotidien. Elle ingère un ingrédient pour le moins exotique, qui pourrait bien vous laisser...sans voix.

La chanteuse et actrice américaine Jessica Simpson est sous le feu des projecteurs depuis son enfance. Dans les années 2000, elle était l'une des plus grandes pop stars des États-Unis. Ces dernières années, les choses sont restées calmes autour d’elle – Simpson a disparu de la scène. Elle a lutté contre l'alcoolisme et la dépendance aux pilules, entre autres, comme elle le raconte dans ses mémoires Open Book, publiés en 2020.

Mais cette année, la chanteuse texane de 44 ans célèbre son retour. Son nouvel EP Nashville Canyon, Part I est sorti le 21 mars, plus de dix ans après son dernier album studio Do You Know, datant de 2010. Simpson s'est également produite sur scène lors d'un événement à Austin pour la première fois en 15 ans début mars.

Même après de nombreuses années dans le métier, la chanteuse est toujours connue pour sa voix exceptionnelle. Selon ses propres dires, elle doit cela à un tuyau pour le moins étrange provenant de son professeur de chant. Elle utilise un remède à base de plantes chinoises pour prendre soin de manière optimale de ses cordes vocales.

«Du miel»

Mais un ingrédient contenu dans l'élixir secret pourrait bien vous retourner l'estomac. Dans une vidéo postée sur Instagram, Jessica Simpson affirme qu'un des composants serait du...«sperme de serpent».

Sur les images, on peut voir Simpson avec une petite bouteille brune dans laquelle elle sirote. La star, très calme, assure qu'elle ne savait rien de ce produit inhabituel jusqu'à ce qu'un ami recherche la liste des ingrédients sur Internet.

La vidéo en question (en anglais) 👇 Vidéo: instagram

Cependant, elle ne semble pas impressionnée par son breuvage que certains pourraient qualifier de peu ragoûtant. «C'est comme du miel», explique la chanteuse. Elle ajoute:

«Si tu veux bien chanter, tu dois boire du sperme de serpent!» Go trouver une autre carrière.

Simpson a récemment fait la une des journaux avec sa séparation d'avec son mari, l'ancien joueur de la NFL Eric Johnson. Les deux étaient en couple depuis 2010 et se sont mariés en 2014. Ils ont trois enfants ensemble, âgés de cinq à douze ans. Il s'agit du deuxième divorce de Jessica; elle avait déjà été mariée au chanteur et acteur Nick Lachey de 2002 à 2006. (aj)