Angelina Jolie serait en couple avec un mystérieux rappeur

Il s'appelle Akala et il est britannique. Ils ont été aperçus plusieurs fois ensemble.

L'actrice de 49 ans aurait retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Akala, rappeur britannique de 40 ans. L'info vient du Daily Mail (qui d'autre?) et le tabloïd est moins prudent que nous. Selon le journal, c'est carrément officiel. En tout cas sur Instagram. Une photo de l'artiste à une soirée à New York apparaît sur le compte d'Atelier Jolie, la société de la star. Une photo floue, prise au milieu d'autres gens présents à cet événement. Un peu rapide comme conclusion. Néanmoins, il n'y a pas de fumée sans feu.

Akala était également au Festival du film de New York qui se termine le 14 octobre. Selon le quotidien britannique, il a été photographié aux côtés d'Angelina Jolie, serrant dans ses bras l'un des fils de l'actrice, Pax.

Ok, ils se fréquentent. Mais peut-être qu'ils sont juste amis et qu'ils partagent les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire les causes sociales et humanitaires? D'autres preuves de cet amour naissant mettent tout de même la puce à l'oreille. Angelina Jolie et Akala ont été vus ensemble en septembre sortant de l'hôtel de l'actrice à Venise lors de la Mostra. Si le rappeur n'a pas fait ses débuts sur le red carpet comme Inès de Ramon avec Brad Pitt, il semblerait qu'il est bel et bien accompagné la star, du moins en coulisses.

Ils ont également été aperçus à Milan lors d'un dîner six mois plus tôt, selon le média In Touch cité par le Daily Mail.

Plusieurs sources ont affirmé au site britannique People qu'ils étaient juste amis, de quoi jeter un froid.

«Ils ont fait plusieurs collaborations au fil des ans sur des questions mondiales comme les droits de l'homme. Angie ne tarit pas d'éloges à son sujet» Une source à People.

Qui est Akala?

Son nom ne vous dit probablement rien, mais celui de sa sœur peut-être un peu plus. Elle est également rappeuse et se fait appeler Ms Dynamite. Elle a eu son heure de gloire dans les années 2000.

Akala, de son vrai nom Kingslee James McLean Daley, est rappeur, mais aussi activiste politique. Son Instagram est un fourre-tout de phrases philosophiques, de captures d'écran d'articles de presse, de citations stabilobossés dans des livres et de portraits de célébrités inspirantes à ses yeux comme Benjamin Zephaniah, Harry Belafonte ou encore Lee Scratch Perry.

Il est né d'une mère écossaise et d'un père jamaïcain qui se sont séparés avant sa naissance. A l'école primaire, il a des difficultés d'apprentissage, notamment en anglais. Mais à l'école secondaire, il brille, tout particulièrement en mathématique. Depuis son enfance, il a été témoin d'injustices et il dédiera sa carrière à s'exprimer sur les questions raciales, de classe et de société, que ce soit à travers la musique ou la littérature (il a écrit trois bouquins).

Le rappeur est également très impliqué dans la politique de son pays. Homme de gauche, il a été un fervent partisan de Jeremy Corbyn (parti travailliste) lors des élections de 2017 et 2019 et il s'exprime régulièrement sur la criminalité au Royaume-Uni qui est, pour lui, liée à la pauvreté et à un manque d'éducation.

Musicalement, il a sorti neuf albums dont It's Not a Rumour, sorti en 2006, qui lui a valu le MOBO Award du meilleur artiste hip-hop. Il s'est également produit dans tout le Royaume-Uni lors de nombreux festivals connus des Britanniques, notamment Wireless, Glastonbury ou encore Parklife.

