Très complices, Jennifer Lawrence et Robert Pattinson (ici en mai, au Festival de Cannes) seront à l'affiche cet automne du thriller Die, My Love. watson/getty

Jennifer Lawrence a offert un truc dégoûtant à Robert Pattinson

L'actrice de 35 ans s'est fendue d'une poignée de confessions troublantes au sujet de son partenaire dans le film Die, My Love, en salles dans quelques jours.

Quand il s'agit de faire des sorties très drôles et sans filtre, on peut toujours compter sur Jennifer Lawrence. De passage par le Graham Norton Show ce vendredi, la comédienne n'a justement pas pu s'empêcher de partager une histoire pour le moins déroutante au sujet de Robert Pattinson, avec lequel elle partage l'affiche du film Die, My Love.

Mais d'abord, on plante le décor. «J'avais invité mes amies. On était en pyjama. On regardait Les Filles du Docteur March. C'était en décembre», débute Jennifer.



C'est alors que Rob' la contacte. «Il m'a dit: Hé, je viens de terminer quelque chose à deux pas de chez toi», se souvient-elle. «Et j'ai répondu: Oh mon Dieu!»

Vient la première confession bizarre.

«Parce que Rob, c'est comme une copine. Il adore les ragots. C'est une des meufs de la bande. Alors je lui ai dit: Viens seulement!» Jennifer Lawrence

On vous laisse le plaisir d'imaginer Robert Pattinson accourir au-devant du domicile de Jennifer Lawrence, assoiffé à la pensée de connaître tous les derniers cancans d'Hollywood.

Vient alors la deuxième confession. «Robert, c'est aussi un peu comme ma fille», poursuit l'actrice. «C'est un père formidable, un professionnel, il est ponctuel, mais je ne lui ferais pas confiance s'il met un manteau.»

«Il fait ressortir un côté très maternel en moi» Hmm...

Mais attendez, le plus bizarre arrive! «Il entre, je le serre dans mes bras et il me dit: Tu as quelque chose à manger? J'ai tellement faim!», se souvient-elle. «Et je lui réponds: Ouais, ouais, ouais, entre, entre!»

Toutefois, en secret, c'est la panique. Jennifer sait que la seule chose qu'elle puisse proposer à son ami, sa «meuf», son fils spirituel... a déjà été jetée. «Il va aux toilettes. Et j'ai bien de la nourriture, mais elle est à la poubelle», se désespère-t-elle.



«Alors, pendant qu'il est aux toilettes, j'ai sorti la nourriture de ma poubelle» Décidément, y'a rien qui va

Ses amies sont «horrifiées», précise-t-elle. «Il l'a mangé pendant qu'on le regardait toutes avaler cette saleté», témoigne-t-elle avec émotion. «Et quand il a eu fini, il a dit: J'ai encore faim, il y en a encore?»

«Et je me suis dit: Eh bien, il y en a, mais c'est à la poubelle.» Voilà l'actrice/amie/copine/mère spirituelle bien obligée de confesser que ces maigres restes ne proviennent pas du réfrigérateur...

Réalisé par Lynne Ramsay, Die, My Love a reçu un accueil positif lors de sa première au Festival de Cannes en mai. youtube

Vient la question à un million. Robert Pattison a-t-il été choqué par cette découverte? Leur amitié a-t-elle été compromise? Eh bien, pas du tout. Robert, en bon Britannique, se veut pragmatique. «Il m'a répondu: Oh, ça ne me dérange pas», confesse sa partenaire à l'écran.

«Alors, il a simplement sorti la nourriture de la poubelle et a continué à manger»

Pendant qu'on vous laisse méditer sur l'aspect le plus déstabilisant de cette anecdote, sachez que le thriller psychologique Die, My Love, qui met en scène les deux compères dans le rôle d'un couple dont le mariage s'effondre, sortira en salles le 7 novembre. (mbr)