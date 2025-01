La vie n'est pas tendre tous les jours, et heureusement qu'il y a Justin Bieber pour nous le rappeler. getty/watson

Humeur

Justin Bieber souffre et nous avec lui

Au milieu des spéculations déchaînées sur ses potentiels troubles conjugaux, le chanteur de 30 ans affichait un air particulièrement misérable ce mercredi, lors d'une promenade à New York. Et on le comprend.

Plus de «Société»

Il y a des jours comme ça.

Des jours sans. Des jours un peu plombants. Des jours où vous avez beau avoir passé votre plus beau sweatshirt jaune poussin et ces fantastiques savates poilues, «y'a rien qui va». Il y a les cernes qui dégoulinent, ce bouton disgracieux qui perce sur votre menton, en même temps que ce besoin inextricable de disparaître au troisième sous-sol. La fatigue qui vous prend sans prévenir, comme ça, presque aussi forte que l'envie de poser votre dém' pour aller élever des chèvres dans les Pyrénées et fabriquer votre propre fromage bio.

Ajoutez par là-dessus une poignée d'abrutis de journalistes spéculant sur la fin imminente de votre couple, votre mioche de six mois qui fait ses nuits, la guerre en Ukraine, Gaza sous les bombes, votre compte Instagram piraté qui unfollow votre femme, vos fans qui y voient une preuve du divorce imminent. Bref, on comprend mieux pourquoi Justin Bieber traînait pas franchement la tête des grands jours, mercredi, dans les rues de Manhattan.

C'est dur. GC Images

Et puis quoi? Il faudrait sourire tout le temps? Même quand un «initié» (entendez: votre meilleur pote, votre mère ou votre meuf) balance dans un média people que vous posez des «difficultés presque depuis le début du mariage»?

«Elle l'aime follement mais c'est un électron libre. Certains de ses amis lui ont conseillé de faire cavalière seule et de le quitter» Le traître qui en rajoute une couche, dans le Daily Mail.

Alors oui. Avec ça, il faudrait plus qu'une saloperie de matcha latte à 16 dollars pour vous remettre d'aplomb.

Et puis, quand vous vous dites que ça ne pourrait pas être pire, il y a ce testicule qui vous gratte inexorablement. Au moment précis où une nuée de photographes vous attend sur le trottoir et le pied de guerre.

Roh, arrêtez, ça arrive à tout le monde. GC Images

Ah ben non. En fait, ça ne suffisait pas. Non content d'avoir déjà qualifié votre tenue d'«échevelée», critiqué vos super «pantoufles» poilues et vos «yeux creux», le Daily Mail en rajoute une couche avec l'une de ces descriptions poétiques et imagées qui le caractérise.

«A un moment donné, il a attrapé son entrejambe de manière spectaculaire alors qu'il se promenait sur un trottoir très fréquenté de la Grosse Pomme» Finement observateur, le Daily Mail

Allez! Accrochez-vous. Ça ira mieux la semaine prochaine.