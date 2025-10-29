Dans son nouvel album, Lily Allen met K.O. son ex-mari, David Harbour. Image: Keystone/watson

«Plug anal et addiction au sexe»: Lily Allen démolit son ex

La chanteuse Lily Allen a dévoilé vendredi dernier son nouvel album, baptisé West End Girl. Elle y règle ses comptes sans la moindre concession avec son ex-mari, la star de Stranger Things David Harbour. Décryptage.

Lily Allen est connue pour ne pas mâcher ses mots dans ses chansons, ce qu'elle a déjà prouvé avec ses hits des années 2010 tels que Fuck You ou Hard Out Here (for a Bitch).

Mais avec ce tout dernier opus, West End Girl, elle passe à la vitesse supérieure: ses 14 titres dissèquent méticuleusement son divorce d'avec David Harbour (le célèbre Jim Hopper de Stranger Things). Elle y livre des confidences que l'acteur aurait certainement souhaité taire.

Décryptage du nouvel opus et de sa nouvelle cible:

Le contexte

«J'ai écrit cet album en décembre 2024 pour digérer ce qui se passait dans ma vie», a confié Lily Allen au média The Circle au sujet de son dernier opus.

Quiconque suit la Britannique de longue date sait ce qu'il s'est passé en décembre 2024: Lily Allen s'est séparée de son mari, David Harbour, après quatre ans de mariage.

Déjà à l'époque, la musicienne affirmait avoir été trompée. Les fans n'ont donc pas à spéculer sur la personne visée par ce nouvel album. Selon The Circle, sa santé mentale a tellement été malmenée durant la création du disque qu'elle a dû être admise pour la première fois dans un établissement spécialisé.

Lily Allen et David Harbour se sont mariés en petit comité en 2020, pendant le confinement. Ils ont célébré leur union dans un restaurant de burgers. À l'époque, tout semblait parfait. Image: Instagram/lilyallen

Les chansons et leur signification

Lily Allen expose ouvertement les raisons de son état psychologique dans West End Girl. Dès le premier titre, qui porte le même nom, elle raconte comment elle et Harbour ont acheté une maison à New York et ont commencé à construire leur vie. Or, on lui a ensuite proposé un rôle dans un théâtre londonien, l'obligeant à travailler à Londres pour une période prolongée.

En fond sonore du morceau, elle rejoue une conversation téléphonique qui révèle clairement que, en raison de la distance entre Londres et New York, Harbour lui a demandé par téléphone une relation ouverte.

La pochette du cinquième album studio de Lily Allen, West End Girl. Image: Artwork by Nieves González

Un mariage ouvert avec des règles

Avec le deuxième morceau, Ruminating, elle révèle sans détour l'onde de choc causée par cette proposition. Des vers tels que «Je me l'imagine nue au-dessus de toi, mais tu m'appartiens» et «Je ne suis pas quelqu'un de haineux, mais tu fais que je la haïsse» montrent les dégâts psychologiques d'une relation ouverte sur le conjoint qui y a été contraint.

Le titre le plus commenté de l'album jusqu'à présent est Madeline. Il révèle clairement qu'Allen n'a accepté cette relation ouverte que par peur de perdre son mari. Cependant, elle a posé des règles strictes:

1. Les liaisons devaient être discrètes et avoir lieu à l'hôtel;

2. Elles devaient impliquer des paiements (ce qui est une allusion aux travailleurs et travailleuses du sexe);

3. Il ne devait s'agir que de parfaites inconnues, avec qui aucune attache émotionnelle n'était possible.

Lily Allen - Madeline 👇 Vidéo: youtube

La phrase «Mais tu n'es pas une inconnue, Madeline» est cinglante: elle expose qu'Harbour a violé les conditions de leur accord et nomme par la même occasion la femme impliquée.

Les bruits de couloir et les autres allusions suggèrent que Madeline est une collègue de l'acteur — allant à l'encontre de la règle de la «parfaite inconnue» — avec qui il aurait noué une relation émotionnelle en dehors des hôtels. Cette version des faits reste néanmoins non confirmée.

«Des plugs anaux»

Dans le titre Pussy Palace, elle raconte comment elle a découvert que son mari la trompait malgré leur relation ouverte. Fait notable: la mélodie d'ouverture reprend l'introduction de Stranger Things.

Elle écrit:

«J 'ai trouvé des sextoys, des plugs anaux et du lubrifiant dans notre appartement. Des lettres de femmes ayant le cœur brisé»

Elle ajoute avoir ainsi réalisé que son mari souffrait d'une addiction au sexe. Le refrain martèle:

«Je croyais que c'était [leur appartement commun à New York] ton sanctuaire, je n'avais pas réalisé que c'était ton Pussy Palace»

Dans les titres suivants de l'album, la musicienne aborde les conséquences de cette relation ouverte sur elle et raconte ce que signifie être à nouveau célibataire à quarante ans.

Le morceau Nonmonogamummy la voit réfléchir à quel point elle a tenté d'être une «épouse moderne et ouverte» pour ne pas perdre son mari. Elle confie n'avoir jamais désiré personne d'autre, mais qu'elle se retrouve désormais sur Tinder et Hinge, car c'est ce que son époux a voulu. Enfin, dans Dallas Major, elle envisage un facelift, se demandant:

«Qui voudrait d'une divorcée de 40 ans avec deux adolescents?»

Malgré toute cette souffrance, Allen accède à une forme de sérénité dans les deux derniers titres. Let You Win la mène à l'acceptation: elle sait qu'elle n'obtiendra jamais l'empathie de son ex-conjoint et peut ainsi s'en aller la tête haute. Avec Fruityloop, elle pose le diagnostic final: il «n'est qu'un petit garçon qui appelle sa maman», et son incapacité à s'engager n'est pas de sa faute. L'album s'achève sur cette affirmation forte:

«L'échec ne vient pas de moi, il vient de toi»

Ce qu'en dit le public

Lily Allen compte de nombreux fans, mais également beaucoup de détracteurs. Or, concernant son dernier opus, tous semblent être unanimes: West End Girl est l'album du mois. Les éloges pleuvent sur le travail lyrique de la musicienne. Sur les réseaux sociaux, on peut ainsi lire des commentaires tels que:

«Je n'ai jamais vraiment aimé Lily Allen, mais cet album est une œuvre d'art»

«David Harbour a trompé un génie lyrique et a cru qu'il s'en sortirait impunément»

Néanmoins, beaucoup soulignent qu'Allen n'a pas non plus un passé irréprochable. Des rumeurs ont notamment circulé après son divorce d'avec son premier mari, Sam Cooper, selon lesquelles elle l'aurait trompé. De plus, autre polémique, elle aurait embrassé Zoë Kravitz sans le consentement de celle-ci.

Image: pinterest

Pour l'heure, David Harbour ne s'est pas exprimé concernant l'album de son ex-femme. Cependant, la date de sortie de cet opus ne semble pas être un hasard.

La cinquième saison tant attendue de Stranger Things, dans laquelle Harbour joue un rôle majeur, débute fin novembre. Les interviews promotionnelles commenceront donc dans les prochaines semaines, ce qui promet à l'acteur de devoir faire face à plusieurs questions embarrassantes concernant les accusations.