«Plug anal et addiction au sexe»: Lily Allen démolit son ex
Lily Allen est connue pour ne pas mâcher ses mots dans ses chansons, ce qu'elle a déjà prouvé avec ses hits des années 2010 tels que Fuck You ou Hard Out Here (for a Bitch).
Mais avec ce tout dernier opus, West End Girl, elle passe à la vitesse supérieure: ses 14 titres dissèquent méticuleusement son divorce d'avec David Harbour (le célèbre Jim Hopper de Stranger Things). Elle y livre des confidences que l'acteur aurait certainement souhaité taire.
Décryptage du nouvel opus et de sa nouvelle cible:
Le contexte
«J'ai écrit cet album en décembre 2024 pour digérer ce qui se passait dans ma vie», a confié Lily Allen au média The Circle au sujet de son dernier opus.
Quiconque suit la Britannique de longue date sait ce qu'il s'est passé en décembre 2024: Lily Allen s'est séparée de son mari, David Harbour, après quatre ans de mariage.
Déjà à l'époque, la musicienne affirmait avoir été trompée. Les fans n'ont donc pas à spéculer sur la personne visée par ce nouvel album. Selon The Circle, sa santé mentale a tellement été malmenée durant la création du disque qu'elle a dû être admise pour la première fois dans un établissement spécialisé.
Les chansons et leur signification
Lily Allen expose ouvertement les raisons de son état psychologique dans West End Girl. Dès le premier titre, qui porte le même nom, elle raconte comment elle et Harbour ont acheté une maison à New York et ont commencé à construire leur vie. Or, on lui a ensuite proposé un rôle dans un théâtre londonien, l'obligeant à travailler à Londres pour une période prolongée.
En fond sonore du morceau, elle rejoue une conversation téléphonique qui révèle clairement que, en raison de la distance entre Londres et New York, Harbour lui a demandé par téléphone une relation ouverte.
Un mariage ouvert avec des règles
Avec le deuxième morceau, Ruminating, elle révèle sans détour l'onde de choc causée par cette proposition. Des vers tels que «Je me l'imagine nue au-dessus de toi, mais tu m'appartiens» et «Je ne suis pas quelqu'un de haineux, mais tu fais que je la haïsse» montrent les dégâts psychologiques d'une relation ouverte sur le conjoint qui y a été contraint.
Le titre le plus commenté de l'album jusqu'à présent est Madeline. Il révèle clairement qu'Allen n'a accepté cette relation ouverte que par peur de perdre son mari. Cependant, elle a posé des règles strictes:
1. Les liaisons devaient être discrètes et avoir lieu à l'hôtel;
2. Elles devaient impliquer des paiements (ce qui est une allusion aux travailleurs et travailleuses du sexe);
3. Il ne devait s'agir que de parfaites inconnues, avec qui aucune attache émotionnelle n'était possible.
Lily Allen - Madeline 👇
La phrase «Mais tu n'es pas une inconnue, Madeline» est cinglante: elle expose qu'Harbour a violé les conditions de leur accord et nomme par la même occasion la femme impliquée.
Les bruits de couloir et les autres allusions suggèrent que Madeline est une collègue de l'acteur — allant à l'encontre de la règle de la «parfaite inconnue» — avec qui il aurait noué une relation émotionnelle en dehors des hôtels. Cette version des faits reste néanmoins non confirmée.
«Des plugs anaux»
Dans le titre Pussy Palace, elle raconte comment elle a découvert que son mari la trompait malgré leur relation ouverte. Fait notable: la mélodie d'ouverture reprend l'introduction de Stranger Things.
Elle écrit:
Elle ajoute avoir ainsi réalisé que son mari souffrait d'une addiction au sexe. Le refrain martèle:
Dans les titres suivants de l'album, la musicienne aborde les conséquences de cette relation ouverte sur elle et raconte ce que signifie être à nouveau célibataire à quarante ans.
Le morceau Nonmonogamummy la voit réfléchir à quel point elle a tenté d'être une «épouse moderne et ouverte» pour ne pas perdre son mari. Elle confie n'avoir jamais désiré personne d'autre, mais qu'elle se retrouve désormais sur Tinder et Hinge, car c'est ce que son époux a voulu. Enfin, dans Dallas Major, elle envisage un facelift, se demandant:
Malgré toute cette souffrance, Allen accède à une forme de sérénité dans les deux derniers titres. Let You Win la mène à l'acceptation: elle sait qu'elle n'obtiendra jamais l'empathie de son ex-conjoint et peut ainsi s'en aller la tête haute. Avec Fruityloop, elle pose le diagnostic final: il «n'est qu'un petit garçon qui appelle sa maman», et son incapacité à s'engager n'est pas de sa faute. L'album s'achève sur cette affirmation forte:
Ce qu'en dit le public
Lily Allen compte de nombreux fans, mais également beaucoup de détracteurs. Or, concernant son dernier opus, tous semblent être unanimes: West End Girl est l'album du mois. Les éloges pleuvent sur le travail lyrique de la musicienne. Sur les réseaux sociaux, on peut ainsi lire des commentaires tels que:
@meggyinthemaking Lily Allen the woman that you are!!! #lilyallen #westendgirl #newalbums #albumreview #musicreaction @Lily Allen ♬ Pussy Palace - Lily Allen
Néanmoins, beaucoup soulignent qu'Allen n'a pas non plus un passé irréprochable. Des rumeurs ont notamment circulé après son divorce d'avec son premier mari, Sam Cooper, selon lesquelles elle l'aurait trompé. De plus, autre polémique, elle aurait embrassé Zoë Kravitz sans le consentement de celle-ci.
Pour l'heure, David Harbour ne s'est pas exprimé concernant l'album de son ex-femme. Cependant, la date de sortie de cet opus ne semble pas être un hasard.
La cinquième saison tant attendue de Stranger Things, dans laquelle Harbour joue un rôle majeur, débute fin novembre. Les interviews promotionnelles commenceront donc dans les prochaines semaines, ce qui promet à l'acteur de devoir faire face à plusieurs questions embarrassantes concernant les accusations.