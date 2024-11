Fedez et Chiara Ferragni, en septembre 2023. Image: instagram @chiaraferragni

On en sait plus sur le divorce de Chiara Ferragni

Après plusieurs mois d'une rupture qui a fait la une des médias, Chiara Ferragni et Fedez ont trouvé un «accord de séparation». Le divorce devrait être prononcé dans les prochains mois.

En début d'année, le couple le plus célèbre d'Italie annonçait mettre un terme à son mariage. Depuis, l'influenceuse Chiara Ferragni et le rappeur Fedez n'ont eu de cesse de faire les gros titres des médias italiens en raison des nombreux rebondissements qui ont suivi la rupture.

Ce lundi, les deux ex ont toutefois trouvé «un accord de séparation», annoncent leurs avocats relayés par plusieurs quotidiens, dont le Corriere della Sera et Il Messaggero. Il doit encore être approuvé par le tribunal de Milan qui, après six mois, prononcera le divorce.

Pas d'allocations familiales

Chiara Ferragni n'obtiendra pas d'allocations familiales de la part du père de ses enfants. En effet, les avocats de Fedez ont contesté le montant d'environ 20 000 euros par mois qu'aurait demandé l'influenceuse car cette dernière – dont la fortune est estimée à plusieurs millions d'euros – aurait les moyens de subvenir seule aux besoins de Leone, 6 ans, et Vittoria, 3 ans. Federico Leonardo Lucia, de son vrai nom, s'engage cependant à couvrir les frais annuels de leur scolarité, qui s'élèvent à plus de 20 000 euros. Il prendra également en charge les frais médicaux et activités sportives.

Concernant la répartition de la garde, les deux enfants passeront plus ou moins le même temps avec leur mère qu'avec leur père. Quant à l'exposition sur les réseaux sociaux, également discutée, Chiara et Fedez devront désormais se consulter et obtenir l'accord de l'autre partie s'ils souhaitent publier une photo de Leone et Vittoria. Pour rappel, ces derniers ont énormément été exposés par leurs parents, notamment sur Instagram.

Les sociétés et le patrimoine des époux avaient déjà été divisés, ils ne faisaient dès lors pas partie de l'accord.

Plus de 7 ans après le début de sa relation, le couple star s'apprête ainsi à mettre un point final à son histoire d'amour, après plusieurs mois d'une séparation houleuse sous le feu des projecteurs.