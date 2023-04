Kylie Jenner s'est confiée sur l'une de ses passions: la médecine esthétique. Image: instagram/montage watson

People

Kylie Jenner est-elle en plastique? Elle se confie

La star a voulu remettre l'église au milieu du village et rétablir la vérité: elle n'a pas fait (tant) de chirurgie que ça.

Plus de «Divertissement»

Mardi, la cadette du clan Kardashian-Jenner s'est confiée dans une interview au magazine Homme Girls. Elle y parle notamment de ses complexes, du futur de son entreprise et de la perception des gens. Si la star avoue aujourd'hui avoir eu recours à des injections d'acide hyaluronique dans ses lèvres, elle n'est pas aussi refaite que les gens le pensent (lol).

«Je pense qu'il y a une fausse idée à mon sujet qui dit que j'ai fait beaucoup de chirurgie au visage et que je n'avais pas confiance en moi, alors que ce n'était vraiment pas le cas!» Kylie Jenner

Bien qu'elle admette avoir «voulu des lèvres pulpeuses», Kylie précise que ce n'était pas à cause d'un problème de confiance en elle. Au fil de l'interview, la mère de deux enfants se décrit au contraire comme quelqu'un de confiant, mais que, parce qu'elle était complexée à propos de ses lèvres, elle a choisi de les changer (c'est à ne plus rien comprendre). Elle a ensuite continué en avouant qu'avoir eu recours à des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres était la meilleure chose qu'elle ait jamais faite. «Je ne le regrette pas. Mais j'ai toujours pensé que j'étais mignonne». Kylie, la modeste.

Si en 2018, la star a déclaré avoir retiré toutes ses injections, elle a fait machine arrière un an plus tard en déclarant à Paper Magazine «être fan des injections», rappelle Page Six. (fan, ou accroc).

Il aura fallu longtemps avant que Kylie Jenner n'assume avoir eu recours à la médecine esthétique. Pendant plusieurs années, la principale intéressée a nié avoir eu une quelconque intervention, malgré de nombreuses rumeurs. Pour se justifier, elle expliquait avoir une technique de maquillage pour grossir ses lèvres. C'est d'ailleurs sur ce mensonge que miss Jenner a fondé sa marque de make-up, Kylie Cosmetics. Ce n'est qu'en 2015 dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians, qu'elle a enfin avoué la supercherie.

D'autres sujets sur la chirurgie esthétique

Plus de sujets People:

Et si les Kardashian vous fascinent, c'est cadeau:

1 / 14 Les Kardashian vous fascinent?

Pour voir à quoi ressembleraient les Kardashian sans chirurgie esthétique, c'est par lààà: