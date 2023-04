People

Surprise! Meghan Markle a une nouvelle tête

Les spéculations concernant d'éventuelles interventions esthétiques vont bon train depuis l'apparition surprise de la duchesse de Sussex lors d'un Ted Talk, dimanche soir.

Il faut croire que le soleil de Californie fait des merveilles. Meghan Markle, 41 ans, est apparue dans une vidéo, l'air serein, ceci alors qu'elle se retrouve (à nouveau) mêlée à un drame royal à l'approche du couronnement du roi Charles III. Spoiler, elle ne s'y rendra pas.

La vidéo en question:

Un look à l'Américaine

Pour sa première apparition publique cette année, la duchesse a présenté le TED Talk de son ami et photographe Misan Harriman ce dimanche 23 avril. C'est notamment lui qui a pris en photo certains des moments les plus intimes de l'ancienne actrice, notamment l'annonce de sa deuxième grossesse. Elle a d'ailleurs déclaré dans sa vidéo qu'elle avait «fait l'expérience directe de son talent, puisqu'il a capturé de nombreuses étapes significatives pour moi et ma famille.»

Cette photo a été prise par Misan Harriman via Zoom. Image: instagram

C'est une Meghan aux cheveux très lisses, vraisemblablement plus clairs et un teint hâlé que les spectateurs du TED ont découvert. Son visage, tout comme son nez, est apparu également plus fin. Si certains parlent de maquillage, d'angle et tutti quanti, d'autres penchent plutôt pour une intervention esthétique.

Image: getty/twitter

«Elle essaie de ressembler à Kate»

Selon le New York Post, nombre d'internautes accusent Meghan Markle d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique dans l'unique but de ressembler à sa belle-sœur Kate Middleton ou encore à une star d'Hollywood. «Elle nous fait une Kim Kardashian là?», peut-on lire sur Twitter. «Oh mon Dieu, Meghan est tellement jalouse et obsédée par Kate qu'elle porte des lentilles de contact pour lui ressembler», écrit un autre internaute.

«Meghan, la duchesse de ...... quoi ? Je pensais qu'elle ne voulait pas s'associer à la famille royale raciste. Seulement quand ça l'arrange? On dirait qu'elle essaie de ressembler à Kate....ce qui n'arrivera pas.»

ALERTE À LA CHIRURGIE PLASTIQUE? La triste Meghan Markle veut tellement être Kate Middleton. C'est pathétique.»

Fort heureusement, Meghan peut également compter sur le soutien d'internautes certainement plus censés que ses détracteurs. En effet, de nombreuses voix se sont opposées aux accusations faites envers la duchesse.

«Vous accusez Meghan d'avoir fait de la chirurgie alors que votre identité entière en ligne est générée par l'intelligence artificielle. Meuf, bye! Meghan n'a pas besoin de chirurgie esthétique! Elle vit sa meilleure vie, c'est ce qu'on appelle un Glow Up!»

Mais le fin mot de l'histoire, c'est une source vraisemblablement spécialisée sur la question, qui l'a confirmé au média américain. Non, elle n'a pas refait son nez, elle «l'adore». En revanche, elle a bien changé de couleur de cheveux. Mais rien ne nous dit qu'elle est passée par la case Botox et injection.

