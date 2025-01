L'édition américaine de Vanity Fair s'est penchée sur le rêve américain de l'ancien couple royal, à l'occasion de son cinquième anniversaire aux Etats-Unis. getty/watson

Les rumeurs de divorce entre Harry et Meghan refont surface

Alors que les Sussex sont sur le point de souffler les cinq bougies de leur départ fracassant aux Etats-Unis, le magazine Vanity Fair a consacré une longue enquête à la poursuite de leur rêve américain. Non sans lâcher quelques bombes au passage.

Décidément, sale semaine au paradis doré de Montecito. Après le report du lancement de la nouvelle série Netflix de Meghan la semaine passée, incendies destructeurs à Los Angeles oblige, puis quelques salves de commentaires railleurs sur les réseaux sociaux, le duc et la duchesse ont vu leur week-end ponctué par la publication d'un article tout à leur honneur dans Vanity Fair.

Un article élogieux? Ça aurait pu. Sauf que cette enquête kilométrique, signée de la journaliste Anna Peele, s'avère surtout cataclysmique pour le couple de Californiens.

«Les choses ne sont pas faciles pour eux en ce moment. Vanity Fair a réussi à rendre cette période difficile encore pire» Un ami du couple, dans le Daily Beast

Mais que nous apprend, en substance, cette enquête du magazine américain, à laquelle ils ont refusé par ailleurs de participer?

Fruit de plusieurs mois de recherches et d'entretiens avec des dizaines de personnes ayant travaillé et vécu aux côtés des Sussex, l'article revient d'abord sur les projets professionnels divers et variés dans lesquels se sont lancés les deux aspirants entrepreneurs. Un véritable chemin de croix, comme l'écrit l'auteure:

«Passer de membres choisis par Dieu d’une institution vieille de 1200 ans à fondateurs de start-up en exil est un changement difficile» Vanity Fair

On apprendra notamment que le processus de développement de leur podcast a été «un véritable défi» et que, si les idées ne manquaient pas, elles étaient rarement abouties. Voire souvent plutôt foireuses.

Comme cette proposition du prince Harry d'interviewer des hommes puissants aux expériences et aux parcours compliqués (qu'il décrit comme des «méchants»), tels que Mark Zuckerberg Vladimir Poutine ou Donald Trump - pour parler de leur enfance. En deux mots? Un «podcast sociopathe», résume une personne du monde des médias dans Vanity Fair.

«J’ai eu un très grave traumatisme d’enfance. Evidemment. Ma mère a été assassinée. Qu’est-ce qui m’a empêché d’être l’un de ces méchants?» Harry, selon une personne ayant travaillé en étroite collaboration avec le couple sur des projets audio

On découvre également que le prince s'est vu proposer l'idée de tester un nouveau chocolat chaud chaque semaine tout en bavardant avec un ami - une idée envisagée et rejetée - ou encore de «réparer» un nouvel objet dans chaque épisode, allant du pneu crevé au réchauffement climatique.

Harry isolé, Meghan tyrannique

L'article dépeint également un prince Harry aussi gentil que poli, mais définitivement inapte à la vie réelle et «socialement isolé» au-delà de sa famille. Un homme qui ne s'est pas fait «beaucoup d'amis», selon les dires même de Meghan sur son mari à leur entourage.



«Je pense que Harry ne sait pas ce qu'il veut parce qu'il a grandi dans un bocal à poissons, et donc il ne sait pas vraiment ce qu'est la vie réelle» Une personne qui a travaillé sur des projets médiatiques avec le couple

«Il veut probablement qu'on le laisse tranquille et pouvoir aller embrasser des bébés de temps en temps, sans avoir à se soucier de l'argent. Je ne pense pas qu'il veuille être célèbre comme Meghan veut l'être», poursuit l'ancien collaborateur.

La duchesse de Sussex en prend également pour son grade, dépeinte comme une patronne aux penchants tyranniques. Selon plusieurs personnes interrogées, les relations de Meghan avec ses employés avaient tendance à suivre un «modèle familier». «Chaleureuse et expansive» au début, avant de devenir «froide et réservée» lorsque que les choses «tournaient mal» - souvent à cause de ses propres exigences.

«C'était vraiment, vraiment, vraiment horrible. Très douloureux» Un ancien employé du couple, à Vanity Fair

Au point que plusieurs confient avoir suivi une thérapie à long terme après avoir cessé de travailler avec Meghan. Une employée raconte par exemple n'avoir d'abord pas cru aux rumeurs datant de son passage dans la famille royale britannique, lorsque les tabloïds rapportaient que Meghan «harcelait» des conseillers du palais - avant de se raviser. «Oh, ça se produisait n’importe quel mardi», soupire-t-elle.

Résurgence des rumeurs de divorce

Si Vanity Fair insiste sur le fait qu'Harry et Meghan sont, selon toutes les personnes interrogées dans l'article, «profondément amoureux», une anecdote n'a pas manqué de tomber dans l'oeil de la presse people, qui l'a relayée tout au long du week-end.

L'article revient en effet sur une «rumeur» survenue il y a quelques années «dans le monde du livre», au sujet d’un «autre projet potentiel» pour Meghan: un livre post-divorce avec Harry. Un concept qui ne s'est évidemment jamais concrétisé et pour lequel il n'y aurait jamais aucune proposition écrite ou formelle - et encore moins de manuscrit produit.

«Si cela est vrai dans une certaine mesure, c’est elle qui aurait été approchée et non l’inverse» Une source «bien informée» de Vanity Fair

Il n'en fallait toutefois pas plus pour jeter de l'huile sur les cendres encore tiédasses de troubles conjugaux chez les Sussex. Lesquels doivent, décidément, passer une très mauvaise semaine.