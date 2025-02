Meghan a encore été prise la main dans le sac

Quelques jours après la «relance» en fanfare de sa marque lifestyle, la duchesse de Sussex fait déjà face à plusieurs controverses et accusations de plagiat. getty/watson

Sacrée Meghan. Voilà deux jours à peine qu'elle a bouleversé le monde avec l'annonce d'un rebranding (pardonnez l'anglicisme) complet de sa marque, la très attendue American Riviera Orchard, rebaptisée après avoir perdu son bras de fer avec l'Office des brevets américains. La duchesse de Sussex nous sortait donc de son chapeau «As Ever» («Comme toujours»), un tout nouveau nom hyper original qu'elle affirme avoir déposé en 2022. Juste comme ça. Pour le garder sous le coude.

«J'attendais depuis un moment d'utiliser un nom que j'ai déposé en 2022, et c'est le moment. Ça s'appelle 'As Ever'» Meghan, dans un communiqué lundi soir publié sur son compte Instagram

Il faut croire que la jeune entrepreneuse s'est emmêlé les pinceaux dans la procédure ou qu'elle avait déposé un autre nom, car non seulement «As Ever» est toujours en attente de validation par l'Office des brevets (selon l'agence, la demande n'est même «pas encore attribuée à un examinateur») mais en plus... il appartiendrait déjà, en théorie, à quelqu'un d'autre.

Une petite marque new-yorkaise outrée

En effet, un certain Mark Kolski, 58 ans, n'a pas tardé à monter au créneau et s'emparer de son compte Instagram pour hurler au scandale. Propriétaire d'une petite entreprise de vêtements basée à New York depuis sept ans, quelle n'a pas été sa déconvenue de voir que Meghan avait utilisé... le même nom que lui.

«Au cours des dernières 36 heures, il y a eu une vague de soutien et d'inquiétude concernant les événements récents autour de notre marque éponyme. Nous sommes au courant. Nous ne sommes pas affiliés» Mark Kolski, dans un communiqué publié sur le compte Instagram d'As Ever, marque de New York

Bien qu'il reconnaisse n'avoir jamais déposé la marque «As Ever», le créateur revendique le droit, en vertu du common law américain, de vendre des vêtements sous cette appellation - puisqu'il exerce ses activités sous le nom de «As Ever» depuis 2017. Et il refuse catégoriquement de changer.

As Ever, une marque familiale new-yorkaise, existe depuis 2017. Mais son nom n'avait jamais été déposé. image: as ever new york

Ceci dit et bien qu'il «explore toutes les possibilités», Mark Kolski craint de ne pas pouvoir partir en guerre contre la puissante duchesse de Sussex et Netflix, partenaire du projet. «Je suis une très petite entreprise, c'est une entreprise familiale», rappelle-t-il au Sun.

«Même si je voulais faire quelque chose, je ne pense pas avoir le monstre d'avocats et d'argent qui vont avec tout ça» Mark Kolski, au Sun

Toutefois, le couturier peut se consoler avec la perspective qu'il n'est pas le seul à avoir bondi au plafond, après l'annonce de Meghan.

Une ville de Majorque spoliée

En effet, c'est aussi le cas des autorités d'une toute petite ville des Baléares, Porreres. C'est dans le logo de Meghan qu'elles ont décelé de nombreuses ressemblances avec les armoiries... du 14e siècle.

C'est peu dire que le design d'As Ever présente d'étranges similitudes avec le blason centenaire de la ville. Simple hasard, maladresse de ChatGPT ou plagiat pur et simple? Seule Meghan le sait.



A gauche: le nouveau logo de Meghan. A droite: les armoiries de Porreres.

«Nous ne sommes pas en colère, mais nous ne voulons pas qu'il y ait des doubles d'une image historique», a regretté la maire de Porreres, Xisca Mora, dans le quotidien local Ara Baelares.

Selon la maire du village, Meghan a pu s'inspirer d'un agritourisme de la région. as ever

Cependant, tout comme le créateur américain Mark Kolski, elle exclut d'engager une action en justice contre l'entreprise de la duchesse, consciente de la complexité de la tâche pour une petite mairie comme la sienne et, surtout, faute de moyens financiers.

La maire a préféré se consoler en voyant une opportunité de faire connaître le nom de son village.

«J'espère que de nombreuses personnes dans le monde entier sauront que Majorque abrite un village qui possède ce type de blason» Xisca Mora, dans le quotidien local Ara Baelares

Si elle n'entend pas se battre, la maire a toutefois confirmé qu'elle tenterait de présenter son point de vue à la duchesse de Sussex et d'éviter cette duplication. «Nous expliquerons d'où vient l'histoire du blason, que nous l'utilisons depuis de nombreuses années, qu'il est très ancien et ce qu'il représente pour que, s'il vous plaît, ils changent l'image de la marque», a-t-elle souligné.

A voir si la duchesse sera sensible aux arguments d'un créateur de vêtements indépendant et d'une commune lointaine de 6000 habitants. L'équipe de Meghan n'a pas souhaité commenter auprès du Daily Beast, une source se contentant de spécifier que: «La marque de la duchesse de Sussex ne fabriquera pas de vêtements.»

Reste que ce redémarrage en demi-teinte et ponctué de polémiques donne déjà furieusement l'impression de patiner dans la confiture. Des accusations de plagiat sont bien la dernière chose dont Meghan Markle a besoin, alors qu'elle tente de dégager un sentiment d'authenticité, en vendant de la vaisselle et des marmelades maison, sous le nom d’As Ever. Un rêve qui ne se réalisera, peut-être, never.