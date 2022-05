People

Harry Styles parle de sa vie sexuelle: «J'avais honte de ma sexualité»

Harry Styles aborde pour la première fois le sujet du sexe - et explique pourquoi il ne souhaite pas vraiment en parler.



Se produire devant des milliers de personnes dans des tenues extravagantes n'est pas une tâche difficile pour Harry Styles. Ce qu'il n'aime pas du tout, en revanche, c'est parler de sa sexualité. Ce genre de discussions lui paraît bizarre et plus du tout dans l'air du temps.

Mais reprenons depuis le début: le chanteur des One Direction actuellement en couple avec l'actrice Olivia Wild a avoué dans le magazine Better Homes and Gardens qu'il n'aurait jamais pu parler de sa sexualité auparavant. Il a déclaré: «J'avais honte que les gens sachent que j'avais des relations sexuelles - et encore plus avec qui».

Peur des réactions du public

Il a eu du mal à faire confiance aux autres, car tout aurait pu être rendu public. Mais à un moment donné, il est arrivé à un point où il s'est dit: «Je suis un homme de 26 ans et je suis célibataire - bien sûr que j'ai des relations sexuelles».

Entre-temps, il a appris à gérer sa sexualité. Il en parle désormais ouvertement avec ses amis.

Surtout depuis qu'il fait la Une des journaux avec ses tenues de scène féminines, le public aimerait en savoir plus sur sa sexualité, son «étiquette», comme il le dit lui-même.

Mais Harry Styles trouve cela bizarre et dépassé: «Le sens du changement - vers plus d'ouverture et d'acceptation - c'est que peu importe qui tu aimes. Il s'agit de ne pas devoir donner un nom à tout en public». (anb)

29 photos de mannequins beaucoup trop creepy 1 / 32 29 photos de mannequins beaucoup trop creepy