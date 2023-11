People

Lil Nas X a eu une idée bizarre pour Halloween

Lil Nas X ne manque jamais d'idées pour faire le buzz. D'autant plus quand c'est la période d’Halloween.

On a trouvé LE flop d’Halloween. On le sait, les people adorent se démarquer le plus possible lors de la fête des Morts. A l'instar de Heidi Klum, pour qui le mois d'octobre est celui de tous les excès. Cette année, le top s'est d'ailleurs fait applaudir pour avoir coordonné un show haut en couleur dans lequel elle apparait en perroquet coloré.

Mais cette année, quelqu'un a réussi à s'attirer l'ire des internautes. Il s'agit de Lil Nas X, qui a réussi à donner au concept de mauvais goût une toute nouvelle dimension.

Vous avez compris de quoi il s'agit?

source: twitter

source: twitter

Le rappeur de 24 ans a en effet eu l'idée de se grimer en...tampon usagé. Ben oui, qui dit morts-vivants dit sang. D'où qu'il vienne. Sur ses réseaux, il est donc apparu dans une sorte de robe blanche aux teintes rougeâtres sur le haut, et perché sur des bottes-plateformes vertigineuses. Il traînait une sorte de fil de tampon derrière lui, lequel était bien entendu rattaché à son organe, soit un gros morceau de tissu censé représenter une...ouverture vaginale. Très, très Halloween tout cela (quelqu'un peut-il nous rappeler la définition?) Mais où va-t-il chercher toutes ces idées?

Le petit happening de Lil Nas X en images 👇 Vidéo: twitter

Les réactions des internautes ont été pour le moins mitigées; certains ont trouvé l'idée hilarante, tandis que d'autres ont été littéralement offensés. Pour ces derniers, le rappeur s'est tout bonnement moqué des menstruations.

«This is bloody ridiculous!!!» Le meilleur jeu de mot que l'on pourra trouver sur ce sujet. Littéralement, cela signifie: «C'est complètement ridicule!» pagesix

«C'est tellement nul; vous ne savez même pas ce que nous traversons chaque mois, et vous rigolez de notre douleur»

«J'apprécie ce look, mais le fait que vous n'ayez personnellement jamais ressenti la stigmatisation, la honte ou la douleur liée aux règles me fait réflchir...mais pourquoi?» Oui, Lil, pourquoi...

Certains des collègues stars de Lil ont semblé apprécier la vanne. Rosario Dawson a laissé cinq émojis de cœur sous la publication, tandis que Ice Spice a commenté:

«J’ai mes règles, viens me voir très vite»

Reste à savoir si le rappeur aura réussi à absorber tous les commentaires négatifs dont la Toile a été inondée dans le sillage de son «flow» créatif.

(jod)

