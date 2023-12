Vidéo: watson

People

Cette salle de ciné était en feu

Dès le 1er décembre, les fans de Beyoncé ont investi les salles de ciné pour visionner le film documentaire sur sa tournée Renaissance. Ambiance électrique.

Presque un concert live. Voilà l'ambiance qui s'est installée ce week-end dans les salles de ciné lors de la projection du docu-film de Beyoncé sur sa tournée Renaissance. La production a en effet débarqué sur grand écran dès le 1er décembre, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'armée de fans de Queen B était au garde-à-vous.

Pour commencer, nombre d'entre eux avaient revêtu l'uniforme de circonstance, soit des tenues argentées, couleur emblématique de la tournée. Le métallique, d'ailleurs, était omniprésent dans tous les aspects de l'événement, jusqu'aux seaux de pop-corn que les spectateurs ont pu se procurer, qui étaient «tunés» en noir et chromé. La classe!

Bon, c'est pas méga-joli, mais qui sait, ces conteneurs à pop-corn vaudront peut-être plus cher à la revente qu'une carte Dracaufeu dans le futur. source: x

A Paris, au Grand-Rex, où deux jours de projection étaient planifiés, l'ambiance était folle, rapporte encore le Huffington Post. Pour commencer, la place a été investie par quelque 2700 âmes survoltées qui n'ont guère prêté attention au froid ni à l'attente, tant l'excitation était à son comble. Les membres de la «Beyhive» (nom que se donnent les fans de Beyoncé) n'ont pas hésité à se lancer dans des chorégraphies et à chanter dans la queue interminable. Tous les créneaux, même les plus tardifs à 2 heures du matin, ont été pris d'assaut.

Avant le lancement, les fans les plus inconditionnels se sont improvisés chauffeurs de salle, et ont sauté sur scène pour interpréter les tubes-cultes de Queen B. Et pendant toute la projection, les spectateurs ébaubis ont donné de leur gosier, chantant en chœur, dansant et applaudissant «à en faire trembler les murs».

Sur X, les spectateurs qui se sont rendus au cinéma Gaumont des Champs-Elysées ont fait savoir qu'ils n'ont pas eu autant de chance. Une panne d'électricité est en effet venue doucher l'exaltation: après une heure de projection, l'écran est devenu tout noir et n'a pas pu être ré-enclenché malgré les efforts des techniciens. Les infortunés, qui ont dû quitter la salle bredouilles, seront certes remboursés. Mais ils n'auront pas l'occasion de voir la fin du film sur grand écran, puisque les séances suivantes étaient complètes.

L'amertume a été partagée sur X:

«La grosse blague! Coupure d’électricité pendant la projection du Renaissance Film by Beyoncé, Et pas de rétablissement du service tout de suite… Franchement… la blague! 😫😫😫😫» vu sur x

Les fans de Beyoncé ont tout donné👇 Vidéo: watson

(jod/sbo)

