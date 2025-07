Le skippeur Guirec Soudée et Inoxtag sont restés 11 jours en mer. Image: instagram guirecsoudeeadventure

Inoxtag vient d'achever son deuxième exploit

Après avoir gravi l'Everest, le youtubeur français boucle sa traversée de l'Atlantique sur un trimaran en 11 jours. Il est arrivé ce dimanche 20 juillet en Martinique où il a été ovationné.

Il avait fait énormément parler de lui en 2024 (en bien et en mal) lorsqu'il avait atteint le sommet de l'Everest et avait sorti un documentaire à ce sujet sur sa chaine YouTube. Inoxtag, qui, jusque-là, était uniquement connu du monde des millennials et de la Gen Z pour ses vidéos sur les réseaux sociaux, devenait bien plus qu'un streamer. Il dérangeait dans des milieux qui n'étaient pas le sien, notamment celui de la haute montagne.

Depuis, Inès Benazzouz de son vrai nom se sent pousser des ailes et pour son deuxième défi sportif, il a décidé le 9 juillet dernier d'entamer la traversée de l'Atlantique en reliant la Bretagne aux Antilles à bord de l’Ultim MACSF, un trimaran de 31 mètres de long et 21 mètres de large. A son départ à Lorient, l'aventurier Mike Horn était carrément venu les encourager. Le duo est arrivé ce dimanche 20 juillet au soir en Martinique, où il a été reçu par une foule en délire comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous.

Bien entendu, comme son ascension de l'Everest, il n'a pas bravé l'océan tout seul. Il était accompagné du navigateur breton Guirec Soudée. Cela reste un exploit pour un jeune homme de 23 ans qui, il y a encore deux ans, n'avait aucune condition physique et mangeait n'importe quoi, comme il l'explique au début de Kaizen, son film sur son expérience dans l'Himalaya.

Pendant sa traversée, Inoxtag n'a pas communiqué, tout comme lorsqu'il était en train de gravir l'Everest, mais il a à nouveau tout documenté. Et rebelote: un documentaire sortira bientôt sur son aventure. Pour rappel, Kaizen a dépassé les 44 millions de vues sur YouTube et est désormais disponible sur Disney+. Guirec Soudée, quant à lui, prépare un tour du monde à la voile à l’envers, contre vents et courants dominants.

