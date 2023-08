Beyoncé a une exigence très spéciale en tournée

L'interprète de Cuff it ne peut en outre pas se passer de sa petite voiturette de golf, avec laquelle elle se déplace en backstage , révèle encore The Sun. Le buggy est toujours recouvert d'un drap noir afin de conserver l'intimité de la diva. Quelle classe!

La photo du conteneur noir, sur lequel est apposée une étiquette «Toilet seats» tourne sur la Toile et fait lever plus d'un sourcil, notamment sur X (l'ancien Twitter): «Si des filles au hasard peuvent vendre de l'eau du bain, imaginez ce que vaudrait un siège de toilette de Beyoncé», s'amuse un internaute.

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Voici notre sélection streaming du mois d’août

Nouveautés ou nouvelles saisons, voici tout ce qui débarque au mois d’août sur les différentes plateformes de streaming.

L'été est déjà bien entamé, la saison des festivals est terminée, les gros films de l'été que sont Mission Impossible, Barbie et Oppenheimer sont sortis. Ne reste plus que le mois d'août avec ses rues vides, commerçants et restaurateurs ayant choisi la route des vacances. De plus, la météo semble un brin maussade… Tout n'est pas perdu néanmoins, parce que ce mois n'est pas pauvre en contenus audiovisuels. Il sera donc toujours possible de combler l'ennui devant les nombreux divertissements qui s'annoncent et qu'on a choisis pour vous.