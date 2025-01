Pour l'instant, Harry et Meghan, qui vivent à environ 1h30 des feux de forêt les plus proches, n'ont pas reçu l'ordre d'évacuer. getty/watson

Le feu est à leur porte: comment Harry et Meghan affrontent les incendies

Alors que leur communauté encore préservée de Montecito, en Californie, attend avec angoisse un éventuel ordre d'évacuation, le duc et la duchesse de Sussex se mobilisent pour venir en aide aux victimes des incendies qui ravagent la région - même si cela signifie partager leur court de tennis.

Rien de tel que le mouvement pour pallier l'effroi. Alors que les habitants de la paisible communauté de Montecito se préparent à de possibles pannes de courant et à la terrible perspective de devoir quitter leur foyer, en cas de propagation des incendies, Harry et Meghan ne chôment pas. Après un communiqué publié ce jeudi sur leur site internet, appelant à offrir de l'aide aux milliers de victimes des feux, ils ont donné l'exemple et de leur personne.

«Si un ami, un proche ou un animal de compagnie doit évacuer et que vous êtes en mesure de lui offrir un refuge sûr dans votre maison, n'hésitez pas à le faire. Et n'oubliez pas de demander à vos voisins handicapés ou âgés s'ils ont besoin d'aide pour évacuer», ont-ils indiqué.

«Merci de penser à faire don de vêtements, de jouets et de vêtements pour enfants et d'autres produits de première nécessité» Harry et Meghan, sur leur site sussex.com

Selon le Telegraph, le couple aurait joint le geste à la parole en fournissant vêtements, articles pour enfants et autres biens de première nécessité aux personnes touchées. Ils sont également en contact avec le chef José Andrés, dont l'organisation World Central Kitchen fournit des repas aux communautés touchées par des catastrophes naturelles.

Quant à leur fondation Archewell, elle s'activerait pour «rechercher des opportunités de bénévolat là où c'est nécessaire», «soutenir la santé mentale» des victimes, ainsi que pour «identifier les moyens les plus efficaces de soutenir la communauté». Autant de nobles objectifs, mais plutôt vagues, pour le moment.

Refuge à Montecito

Plus surprenant et autrement plus concret? Le duc et la duchesse ont ouvert les portes de leur bien-aimé maison de Montecito à des amis et proches contraints d'évacuer, selon le magazine People. Il faut dire qu'ils ont de la place: la propriété, acquise en 2020 pour 14,65 millions de dollars et qui en vaudrait aujourd'hui près de deux fois plus, selon le site Zillow, compte pas moins de neuf chambres et 16 salles de bains.

Sans oublier la piscine et le court de tennis. google maps

Un havre de paix à 145 kilomètres au nord de Los Angeles qui n'est toutefois pas sans danger. Selon un porte-parole de Southern California Edison (SCE), l’un des principaux fournisseurs d’électricité de la région, la propriété se trouve dans une zone «à haut risque d’incendie».

Elle est également susceptible de subir des coupures de courant en raison d’un «avertissement de drapeau rouge et d’un risque accru d’incendies de forêt». Les «clients concernés» ont été contactés dans un certain nombre de communautés, «y compris Montecito», poursuit l'entreprise au Telegraph.

Pour l'instant, cependant, le couple n'a reçu aucun ordre d'évacuer et se trouve toujours en sécurité, chez eux, avec leurs deux jeunes enfants, Archie et Lilibet, de leurs réfugiés.