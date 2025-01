C'est dans le rôle de la parfaite ménagère californienne en total look Céline que Meghan entame cette nouvelle année. getty/watson

Meghan Markle est de retour en «tradwife» de Montecito

Après une année 2024 discrète, Meghan Markle est de retour en force, armée de son tablier, d'un fouet et de ses fringues griffées. Entre un compte Instagram tout juste relancé et une nouvelle série Netflix imminente à la gloire de sa cuisine et de ses compositions florales, préparez-vous.

Le premier indice est tombé le 1er janvier, sous forme de reel Instagram. Meghan, cheveux aux vents, chemise blanche fluide, pieds nus, sourire éclatant sur une plage de sable californienne baignant dans la lumière froide de l'hiver. Il fallait bien ça de poésie, de fraîcheur et de spontanéité pour amorcer le retour tonitruant de la duchesse de Sussex sur un réseau social - enfin, pas trop spontané non plus, puisque la vidéo a dû être retournée plusieurs fois, à en juger par le nombre de «2025» déjà inscrits dans le sable.

Cette tentative a été la bonne. image: instagram

La première publication de Meghan d'ordre privé depuis des années. Plus précisément, depuis la décapitation de son blog lifestyle, «The Tig», en 2017, au moment de rejoindre la famille royale britannique et d'épouser le prince Harry.

Meghan aux fourneaux

Ce n'était que le début. Dès le lendemain, 2 janvier 2025, la duchesse revient à la charge avec la bande-annonce de sa dernière série en partenariat avec Netflix: With Love, Meghan.

Vidéo: watson

Cette fois, c'est en parfaite ménagère que s'improvise l'ancienne actrice et princesse, reconvertie depuis dans la philanthropie, l'activisme, l'entrepreneuriat et la décoration d'intérieur. Un revirement en «tradwife» étonnant pour cette féministe autoproclamée de la première heure, mais soit.

La promesse de cette nouvelle série made in le monde enchanté des Sussex? Beaucoup de joie et d'éclats de rire, des petits plats maisons, des Mimosa pimpés au romarin du jardin, des décorations florales inspirantes et des légumes bio amoureusement entreposés dans des paniers en osier. «J'ai toujours aimé prendre quelque chose d'assez ordinaire et le rehausser», entonne l'héroïne en versant de l'huile d'olive sur du houmous.



Plus concrètement, pour sa première série en solo, Meghan mélangera «conseils pratiques» et «conversations franches avec des amis», en privilégiant «le côté ludique plutôt que la perfection», et mettant en avant «à quel point il est facile de créer de la beauté, même dans l'inattendu», dixit un communiqué de Netflix.

«Elle et ses invités retroussent leurs manches dans la cuisine, le jardin et au-delà, et vous invitent à faire de même» Netflix

Pour nous autres, prolétaires, ce sera surtout l'occasion de découvrir l'intérieur du fabuleux manoir de Montecito, en Californie, dans lequel l'ancien couple royal réside depuis son départ du Royaume-Uni, il y a cinq ans, et de saliver sur ce fantastique petit Gin tonic servi sur la terrasse à ses invités.

Immersion dans l'univers simple et doré des Sussex. netflix

A en juger par la bande-annonce, Meghan sait tout faire, du houmous aux sponge-cakes.

With Love sera aussi l'occasion pour Meghan de se mettre en scène dans un environnement naturel, en total look couture et sirotant une limonade fraîchement pressée, entourée de ses amis de premier plan - d'Abigail Spencer, ancienne actrice de la série Suits, à la légende de la cuisine Alice Waters de Chez Panisse, le restaurant californien à l'origine du mouvement de la «ferme à la table».

Une seule seconde de la bande-annonce est consacrée au prince Harry. netflix

A voir si ce pitch convaincra davantage le public que Polo, la dernière série Netflix de son mari consacrée au sport équestre, qui a eu du mal à faire sa place dans le top 10 de la plateforme, le mois dernier.

Il vaudrait mieux, puisque cette nouvelle série devrait accompagner le lancement d'American Riviera Orchard, l'entreprise lifestyle de Meghan, annoncée en mars 2024 à grand renfort de pots de confitures (une offensive que l'on vous racontait, ici).

Dans tous les cas, préparez-vous. Qu'on l'adule ou qu'elle nous hérisse le poil, cette année 2025 se fera sous le signe de la duchesse de Sussex. Mais aussi de la vaisselle, des beurres de noix, des sets de table et des confitures maison.

(With Love, Meghan sera disponible sur Netflix dès le 15 janvier.)