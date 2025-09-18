beau temps24°
Ed Sheeran a refusé de faire un concert dans l'espace

«Une peur terrible» : Ed Sheeran a refusé une offre pour le premier concert dans l&#039;espaceEd Sheeran
Ed Sheeran n'a pas voulu s'envoyer en l'air. Image: keystone

«Une peur terrible»: Ed Sheeran a décliné une offre magistrale

Le chanteur britannique Ed Sheeran a confié avoir refusé d'être envoyé dans l'espace, pour un premier concert spatial.
18.09.2025, 16:5418.09.2025, 16:54

La pop star Ed Sheeran a déclaré avoir refusé l'offre de se produire dans l'espace. «Il y a quelque temps, on m'a proposé de m'envoler dans l'espace», a confié l'homme de 34 ans à la station de radio britannique BBC Radio 2. Il aurait dû s'y produire, pour «un premier concert dans l'espace».

Le nouvel album d’Ed Sheeran souffre d'un défaut majeur

Il a refusé l'offre parce que l'idée lui faisait «terriblement peur», a expliqué Sheeran. «Je ne le fais pas, j'ai des enfants. Je ne vais pas prendre ce risque. Pour quoi? Pour obtenir un record du monde Guinness ou quelque chose comme ça ?» Il ne voulait pas risquer que ses enfants n'aient plus de père. La pop star a deux filles avec sa femme, Cherry Seaborn, nées en 2020 et 2022.

En avril, un vol dans l'espace a fait sensation, auquel a également participé la pop star Katy Perry. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, avait envoyé Perry, ainsi que sa propre compagne Lauren Sánchez, la présentatrice américaine Gayle King et plusieurs scientifiques, en apesanteur pendant quelques minutes. Comme l'a rapporté King par la suite, Perry a chanté la chanson de Louis Armstrong, What a wonderful World, dans la fusée.

«Dégoûtant!»: Katy Perry se fait démolir après son vol dans l’espace

(sda/jod)

