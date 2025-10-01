bien ensoleillé14°
Voici 9 anecdotes pour survivre au milieu des fans de Bad Bunny

L'artiste portoricain ne laisse personne indifférent. watson

Bad Bunny est la star qui brillera lors du prochain Super Bowl. Pour tromper notre impatience (c'est encore loin!), voici neuf croustillantes anecdotes sur celui qui fait déjà polémique au Pays de l'oncle Sam.
01.10.2025, 18:5401.10.2025, 18:54
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Le prince de la trap latino et du Reggaeton est au sommet de son art et bientôt du monde, puisqu'il vient d'être choisi pour performer lors du show de la mi-temps du Super Bowl - au grand dam des pro-Trump.

On connaît la star qui se produira au Super Bowl

Le Portoricain a fait du chemin, lui qui a hissé la musique latine au sommet du Billboard 200, jusqu'à devenir la tête d'affiche de l'événement télévisuel le plus regardé aux Etats-Unis, avec 127,7 millions de téléspectateurs en 2025. Une véritable consécration pour ce détenteur de trois Grammys qui a toujours eu le flair de s'armer de bonnes collaborations, de Cardi B à J. Balvin. De sa vie de caissier au stade du Super Bowl, voici quelques anecdotes sur sa vie.

C'est Jay-Z qui lui a annoncé la bonne nouvelle

Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio, a reçu un appel alors qu'il était en pleine séance de sport, un après-midi comme un autre. A l'autre bout du combiné? La star du rap, Jay-Z. Celui-ci, dont la société Roc Nation produit le show de mi-temps depuis 2019, lui lâche une énorme bombe. Il va être mis en orbite durant le Super Bowl, tout comme Kendrick Lamar, Usher ou Rihanna avant lui.

Le sens caché du nouvel album de Bad Bunny ne va pas plaire à Trump

Comme le relaie le média People, le chanteur est d'abord resté incrédule, avant d'être emporté par l'excitation.

«J'étais en plein milieu d'une séance d'entraînement (...) Je me souviens qu'après l'appel, j'ai fait une centaine de tractions. Je n'avais pas besoin de plus de trucs pour l'entraînement. C'était vraiment spécial»

Ce ne sera pas la première fois que Bad Bunny foule le sol du Super Bowl. En 2020, il a mis le feu en tant qu'invité lors du spectacle de mi-temps de Shakira et Jennifer Lopez. Mais en 2026, le plat de résistance, ce sera lui. «Je suis vraiment heureux pour mes amis, ma famille, Porto Rico, tous les Latinos du monde. Je suis enthousiasmé par ma culture» a partagé la star, très fière de ses origines.

Son univers ne plaît pas à Trump

Si de nombreuses personnalités ont célébré la consécration de Bad Bunny, ce dernier ne fait pas l'unanimité. Une frange de conservateurs américains regrette que l'interprète de Voy A Llevarte A Pr ait été choisi pour cet événement hautement symbolique. Ses détracteurs l'accusent d'être «woke» voire «démoniaque» en raison de son activisme, de son style vestimentaire, ou encore de son engagement pour les immigrés. Comme le rappelle le Figaro, le chanteur, qui est apparu en «drag» dans l'un de ses clips, défend les droits des personnes LGBT et lutte contre la transphobie.

Le fait que le Super Bowl accueillera un artiste qui chante majoritairement en espagnol est également décrié.

Les MAGA s'insurgent contre le «démoniaque» Bad Bunny

Mais, comme le relève Rolling Stone, ce qui ne passe pas, c'est surtout l'idée que la performance inclura des critiques du président Donald Trump et de ses politiques d'immigration. Plus tôt ce mois-ci, Bad Bunny a annulé les dates américaines de sa tournée, craignant que ses concerts ne deviennent la cible de la police anti-immigration (ICE).

Avant, il menait une vie simple

Avant de devenir l'artiste le plus écouté au monde, et bien loin de l'image de la «trap star» traditionnelle, Bad Bunny menait une vie simple. Il travaillait comme emballeur de sacs et caissier dans un supermarché de sa ville natale de Vega Baja, à Porto Rico, tout en étudiant la communication audiovisuelle à l'université. En parallèle, l'artiste encore inconnu lâchait ses sons sur Soundcloud, jusqu'à ce qu'un jour, il attire l’attention d’un DJ et producteur portoricain, qui l'a signé sur son label. Sa carrière était lancée.

Son nom de scène vient d'une photo

Le nom «Bad Bunny» («Mauvais Lapin») est inspiré d'une photo d'enfance. Sur le cliché, le jeune Benito portait un costume de lapin pour l'école, mais affichait une mine boudeuse et fâchée. Le rappeur a d'abord utilisé cette image comme pseudonyme sur les réseaux sociaux (notamment sur X, à ses débuts), puis le nom est resté.

Ses fans ont un surnom

Bien que ce ne soit pas très popularisé, certains de ses fans se nomment «Los Conejos», soit... «les Lapins», en espagnol! Voilà de quoi briller au repas de famille.

Il a tout bousillé sur Spotify

Bad Bunny a dominé le streaming mondial pendant plusieurs années. Son opus de 2022, Un Verano Sin Ti, est lié à deux records distincts sur Spotify: c'est le premier album entièrement en langue espagnole à atteindre un milliard d'écoutes sur la plateforme. Puis il est devenu le premier album de l'histoire de Spotify à dépasser les 20 milliards de streams, toutes langues confondues. Il a même délogé de sa première place le fameux Starboy de The Weeknd. Cerise sur le gâteau, Bad Bunny a aussi été l'artiste le plus streamé au monde pendant trois années consécutives (2020, 2021 et 2022).

Bad Bunny rend hommage à ses racines

Un winner, qu'on vous dit! Au Super Bowl, ce sera l'occasion de voir ces gains records se matérialiser sous nos yeux de façon concrète.

Il collectionne les prix

En 2023, Un Verano Sin Ti était nommé dans la catégorie reine des Grammy Awards, celle de «l'Album de l'année». Bien qu'il n'ait pas remporté ce prix, Bad Bunny a gagné trois Grammys au total et douze Latin Grammy Awards, cimentant sa place de superstar qui a effacé les barrières linguistiques de l'industrie musicale américaine.

C'est un fan de catch

Cet homme est multitalents. Cet ultra-sportif fan de catch a fait ses débuts à la WWE, la plus grande ligue de catch au monde, en janvier 2021. Il s'est même brièvement illustré au «WWE 24/7 Championship», un titre qui peut être défendu n'importe où et n'importe quand. Mais le fait qui restera dans les annales, c'est que Bad Bunny a affronté son ancien partenaire de ring, Damian Priest, dans la compétition Backlash à San Juan, en mai 2023.

Vidéo: YouTube/WWE

En 2023, l'artiste s'est donc retrouvé en tête d'affiche à Coachella, et le dos démoli, dans une courte période de temps. Une vie de star, qu'on vous dit.

Il a un style trop cool

Ce n'est plus un secret, Bad Bunny est devenu une véritable icône de mode. Le Portoricain n'a pas seulement fait sensation dans le rôle d'égérie ultra-caliente pour Calvin Klein.

Bad Bunny a (encore) cassé internet

N'en déplaise aux aigris, il s'est également démarqué sur les tapis rouges avec un style fluide et expérimental, qui garde toutefois une esthétique très reconnaissable. Bad Bunny n'hésite pas à mélanger les codes de genre, qu'il s'agisse de jupes, de bijoux, de maquillage ou de longs manteaux, en passant par des looks à la vibe Sci-Fi. On pourrait dire, pour paraphraser Vogue, que cet OVNI «concourt dans sa propre league». On vous quitte sur un florilège de ses meilleurs looks:

NEW YORK, NEW YORK - MAY 02: (Exclusive Coverage) Bad Bunny arrives at The 2022 Met Gala Celebrating &quot;In America: An Anthology of Fashion&quot; at The Metropolitan Museum of Art on May 02, 2022 i ...
Le Met Gala 2022. Getty Images North America
NEW YORK, NY - MAY 1: Bad Bunny is seen on May 1, 2023 in New York City. (Photo by Patricia Schlein/Star Max/GC Images)
2023, New York.GC Images
Image
NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Bad Bunny attends The 2024 Met Gala Celebrating &quot;Sleeping Beauties: Reawakening Fashion&quot; at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Pho ...
Met Gala 2024.Image: FilmMagic
Bad Bunny aux Latin Grammy Awards en 2019.
Bad Bunny aux Latin Grammy Awards en 2019.
Bad Bunny at the Dior fashion show during Paris Fashion Week Menswear Spring/Summer 2025 held at Val de Grace on June 21, 2024 in Paris, France. (Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images)
La Fashion Week de Paris, Menswear Spring/Summer 2025.Image: WWD
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 14: Bad Bunny, winner Best Urban Music Album, poses in the press room during the 20th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on November 14, 2019 in Las ...
Bad Bunny aux Latin Grammy Awards en 2019.Image: FilmMagic
L'artiste à la première de Happy Gilmore 2 en 2025.
L'artiste à la première de Happy Gilmore 2 en 2025.
