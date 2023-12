L’influenceuse star Chiara Ferragni est dans la sauce

People

La «reine des influenceuses» au bord des larmes après une lourde condamnation

Chiara Ferragni devra payer une amende de plus d’un million d’euros après avoir été accusée de fausse charité.

Chiara Ferragni, vous connaissez? Star des réseaux sociaux, elle est suivie par 29,6 millions de personnes sur Instagram uniquement. Chiara Ferragni, aujourd'hui 36 ans, s’est fait connaître en 2009 avec son blog de mode The Blonde Salad. Une carrière qui lui a valu le surnom de «reine des influenceuses».

Mais le bad buzz n'épargne personne. Et pour cause, condamnée à une amende de plus d’un million d’euros pour fausse charité, Chiara Ferragni s'est fendue d'excuses dans une vidéo publiée sur son compte Instagram mardi 19 décembre.

C'est quoi cette histoire?

Pour vous la faire courte, l'influenceuse possède plusieurs entreprises et deux d'entre elles sont ici mises en cause: Fenice et TBS Crew. Selon le gendarme italien de la concurrence, ces dernières ont eu recours à des pratiques trompeuses dans le cadre d'une initiative commerciale en collaboration avec l’entreprise italienne de confiserie Balocco. Cette dernière avait mis en vente des pandoro de Noël roses signés Ferragni (en édition limitée bien sûr) pour soutenir la recherche sur deux maladies, l’ostéosarcome et le sarcome d’Ewing au prix de 9 euros au lieu de 3,70 euros. Les bénéfices devaient être reversés à l'hôpital Regina Margherita de Turin. Seulement voilà, l'hôpital n'a jamais vu la couleur de cet argent.

En effet, selon l'autorité italienne, les entreprises de Chiara Ferragni «ont collecté plus d’un million d’euros» grâce à cette campagne publicitaire «sans rien verser à l’hôpital Regina Margherita de Turin». Pire encore, «le don, d’un montant de 50 000 euros, avait déjà été fait par Balocco» plusieurs mois avant la campagne, note le gendarme de la concurrence.

Le pandoro était vendu 9 euros au lieu de 3,70 euros. Un supplément soi-disant pour l'hôpital, mais qui n'a pas été versé. Image: Balocco

Ainsi, en «laissant entendre» aux consommateurs qu’en achetant ces confiseries, «ils contribueraient à une donation» pour le traitement des enfants souffrant de ces maladies, Chiara Ferragni s'est rendue coupable de pratiques trompeuses et fausse charité.

«Une erreur de communication»

«J'ai toujours été convaincu que ceux qui ont plus de chance ont la responsabilité morale de faire le bien», c'est avec ces mots et face caméra que l'influenceuse italienne a commencé sa vidéo d'excuses publiée mardi sur Instagram. Au bord des larmes, elle a reconnu une «erreur» et a imploré à ses fans de l'excuser.

Image: Instagram

«J'ai compris que j'avais commis une erreur de communication. Une erreur que je chérirai à l’avenir, en séparant complètement toute activité caritative, que j’ai toujours pratiquée et que je continuerai de pratiquer, des activités commerciales. Car même si l'objectif est sensé, s’il n’y a pas suffisamment de contrôle sur la communication, cela peut générer des malentendus.» Chiara Ferragni sur Instagram

Pour réparer cette «erreur», l'influenceuse star a annoncé qu'elle ferait elle-même «un don d'un million d'euros» à l'hôpital turinois «pour soutenir la prise en charge des enfants». Elle contestera également la décision du gendarme de la concurrence italien qui a condamné ces entreprises à une amende de 400 000 euros et 675 000 euros, nous rappelle Le Matin.

