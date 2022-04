L'internaute qui a posté la vidéo a écrit que le bassiste souffrait d'alopécie, mais rien ne permet de l'affirmer. La perte de ses cheveux peut être due à une autre cause. Peu importe, ce genre de vanne touchant au physique, c'est toujours touchy. Chris Rock est bien placé pour le savoir.

Enorme clash aux Oscars: Will Smith met une gifle à Chris Rock en direct

«Tout le monde doit suivre des règles. Tu vois le bassiste? Il a une règle. Il doit se cirer la tête chaque matin. C’est ça la règle», avait blagué Will Smith en pointant du doigt John B. Williams. L'acteur se tourne même vers le public pour dire: «C'est bon, c'est une blague!» Tiens, tiens, ça nous rappelle quelque chose... Décidément, l'être humain est pétri de contradiction.

Will Smith, qui a l'époque jouait dans Le Prince de Bel-Air, était invité à la télévision américaine dans le Arsenio Hall Show. La vidéo publiée sur Twitter le montre faire une blague à un homme chauve, membre du groupe de musique qui anime l'émission.

Quelqu'un s'est souvenu et a ouvert le placard à archives, direction l' année 1991 .

Cette fois où Will Smith ne s'est pas gêné pour se moquer d'un chauve

