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Cette Jessica Rabbit moderne amène sa techno-pop à Paléo

De la danse classique à Sydney aux clubs parisiens, la chanteuse australienne Sam Quealy s’est imposée comme l’une des figures les plus extravagantes de la scène électro-pop. Retour sur son parcours peu commun, avant son passage attendu au Paléo Festival, ce mardi 21 juillet.

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C’est dès l’âge de 3 ans que Sam Quealy commence à tracer son chemin artistique en prenant des cours de danse classique et contemporaine dans une école d'art à Sydney.

A 18 ans, elle choisit de quitter son Australie natale pour mener une carrière de danseuse professionnelle. Ce parcours l'emmène d'abord à Hong Kong, puis aux Philippines et aux États-Unis, avant de faire escale à Paris. Tombée amoureuse de la scène artistique de la capitale française, elle décide de ne plus jamais repartir.

Le véritable tournant vers la musique s'opère durant la pandémie. En 2022, elle publie son premier EP, Nightshade, et capte immédiatement l'attention avec un style à la lisière de la techno, de l'hyperpop et de l'eurodance.

Puisant son inspiration chez des icônes telles que Madonna, Marlene Dietrich ou le personnage de Jessica Rabbit, elle déploie un univers brut, sensuel et théâtral. En parallèle, elle intègre la célèbre house de voguing «Comme des Garçons», une culture qui imprègne profondément son identité et ses performances.

Sa place au sein de la scène électro-pop française se concrétise en 2023 avec la sortie de son premier album, Blonde Venus, conçu en collaboration avec Marlon Magnée, le cofondateur du groupe La Femme.

Ce projet, porté par des morceaux comme Watch Me Now ou Groovy Jungle, assoit sa réputation. Toujours en mouvement, elle ouvre un nouveau chapitre en 2025 avec le single Londontown, avant-goût de son deuxième album, Jawbreaker, sorti au début de l'année 2026.

Véritable showgirl réputée pour son énergie libératrice, Sam Quealy promet d'enflammer le Paléo Festival ce mardi 21 juillet.