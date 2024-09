Vidéo: watson

5 choses que vous ignorez sur l’actrice Jenna Ortega

Est-ce que vous saviez que Jenna Ortega avait fait ses débuts d'actrice dans un film Marvel ou qu'elle était la première princesse Disney latina de l’histoire? On vous fait le top 5 des meilleures anecdotes sur la star de Beetlejuice Beetlejuice.

Elle a fait ses débuts dans Iron Man 3

Jenna Ortega dans son rôle de la fille du président dans Iron Man 3.

Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais Jenna Ortega a fait ses débuts au cinéma dans Iron Man 3. Elle y incarne la fille du vice-président des États-Unis. Son rôle était assez bref, mais il était crucial pour l'intrigue du film. Le personnage qu’elle incarne, souffrant d’un handicap, est au cœur même de la trahison de son père, le vice-président donc, envers Robert Downey Jr. aka Iron Man.

Jenna n'était peut-être encore qu’une enfant à l'époque, mais il est certain que son passage dans l'univers de Marvel lui aura donné l'envie de percer à Hollywood.

Elle est la première Princesse latina de Disney

Jenna Ortega prête sa voix au personnage de la princesse Isabel dans la série d'animation.

C’est en 2016 que Jenna Ortega a brisé les codes en devenant la voix de la première princesse Disney latina dans la série d’animation 3D Elena d’Avalor. Elle incarne Isabel, la petite sœur d'Elena. Elle-même ayant un père d'origine mexicaine et une mère aux racines mexicano-portoricaines, Jenna a exprimé à plusieurs reprises à quel point elle était fière d'inspirer les jeunes femmes d'origines latines à travers ce rôle.

Sa série préférée est sur Netflix

Sa série préférée est Stranger Things, dont elle suit de près l’univers et les théories des fans.

On veut tous savoir quelle est la série que Jenna adore binge watcher. Il se trouve qu'elle a grandi avec… Stanger Things. Elle a même avoué suivre de près toutes les théories des fans. Et Jenna ayant complètement accroché avec l’univers mystérieux d’Hawkins, on espère des pourparlers avec Netflix pour qu'elle y fasse une apparition. Croisons les doigts!

Elle a dû suivre des cours spéciaux pour Mercredi

Jenna Ortega dans la saison 1 de Mercredi.

Pour incarner l’énigmatique Mercredi Addams, l’actrice a suivi des cours aussi variés que le violoncelle, l’escrime, le tir à l’arc, le canoë et même l’allemand. Pour perfectionner son personnage, elle a même intégré l’attitude de Mercredi dans sa vie quotidienne, travaillant son regard intense et sa posture.

Une technique qui s’approche du «method acting», qui consiste à créer une interprétation plus réaliste et émotionnellement vraie en s'immergeant totalement dans le personnage, même dans la vie quotidienne. Autant vous dire que quand elle s’engage dans un rôle, elle ne le fait pas à moitié.

Elle est devenue la reine du «method dressing»

Jenna Ortega à l'avant-première du film Beetlejuice Beetlejuice à New York.

Jenna a repris le «method acting» et l’a appliqué à sa sauce avec la mode vestimentaire. Car pendant la promo de Beetlejuice Beetlejuice (sortie prévue le 11 septembre 2024), elle s’est imposée comme la reine incontestée du «method dressing». Le concept est similaire: elle ne sort pas de son personnage psychologiquement, même en dehors du tournage, et ça passe par les vêtements.

On a eu un aperçu de son approche sur les tapis rouges, où elle a enchaîné des looks tous plus gothiques et «edgy» les uns que les autres, pile-poil dans l’ambiance du prochain film de Tim Burton. Mais Jenna n’est pas une débutante, elle avait déjà adopté le «method dressing» pour la promo de la première saison de Mercredi, où elle affichait également des looks gothiques à foison.

Jenna Ortega n’a que 21 ans, mais elle possède déjà tout d’une grande actrice. Entre son entrée via la grande porte de l’univers Marvel ou son rôle historique de princesse Disney, elle s’impose comme l’une des actrices les plus prometteuses de sa génération. On a hâte de voir où cette jeune étoile nous emmènera dans les prochaines années.

