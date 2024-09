Ce mariage marque la première union de Lana Del Rey et la seconde pour Jeremy Dufrene. Image: watson / dr

Qui est le nouveau mari de Lana Del Rey, spécialiste des alligators?

Jeremy Dufrene est guide dans le bayou en Louisiane. Sa spécialité? Les tours pour aller apercevoir les alligators. Dans le glamour du star system, son profil détonne: père de trois enfants, passant ses journées sur son bateau, aujourd'hui propulsé sous les projecteurs suite à son union avec la célèbre chanteuse. Alors, qui est vraiment cet homme qui partage désormais la vie de Lana Del Rey?

Après quelques histoires avec des hommes célèbres, comme le policier star de Live PD, Sean Larkin, et des musiciens tels que Jack Donoghue, l'icône des ballades mélancolico-déprimantes s’est laissé envoûter par un guide touristique spécialisé dans les sorties pour admirer les alligators de son bayou.

Mais qui est ce nouveau Monsieur Lana Del Rey, Jeremy Dufrene, dont l’union avec la chanteuse américaine a déconcerté les tabloïds il y a quelques jours?

L'homme entretient une relation amicale avec Brutus. Image: instagram.com/airboattoursbyarthur

Il est le genre de type que l’on imagine aisément debout sur un bateau, une casquette de camionneur vissée sur la tête, et nourrissant ses «Cajun yard dogs» (chiens de ferme cajuns) - ses surnoms affectueux pour les alligators locaux.

Un homme « masculin »

Né et élevé, ou «born and raised» comme on dit outre-Atlantique, en Louisiane, Dufrene travaille depuis des années chez Airboat Tours by Arthur comme guide dans le bayou à Des Allemands, surnommé la «capitale mondiale du poisson-chat». L’homme, âgé de 41 ans, y emmène les touristes découvrir les alligators et autres animaux phares de la faune sauvage du Sud des Etats-Unis.

Selon son ex-fiancée Kelli Welsh, interrogée par Page Six, il s’agit d’un homme «protecteur, travailleur, très masculin».

«Sa capacité à aimer, à prendre soin et à protéger les gens – c'est ce qui le rend si attirant» Kelli Welsch

L'ex-fiancée de Jeremy s’est dite «surprise» par ce mariage éclair alors qu’elle-même est restée fiancée à Dufrene pendant douze ans, sans pour autant se dire officiellement oui. Le couple avait fini par se séparer en 2023.



Pour autant, et malgré les différences entre la vie de la chanteuse et celle de son désormais époux, Kelli Welsch pense que Lana est un bon parti pour son ex, avec qui elle est restée en bons termes. «Ce n'est pas un faux bonheur - il est vraiment amoureux d'elle.»

L’homme de Des Allemands, bourgade d'à peine 2000 âmes, a su charmer la star par sa simplicité, loin du tumulte hollywoodien habituel. Une qualité précieuse, d'autant que des amis proches de la chanteuse avaient d'abord émis quelques réserves vis-à-vis de cette histoire, craignant que ce «capitaine du bayou» n’en ait après son argent.

Choupiiii. Image: instagram.com/airboattoursbyarthur

Mais selon ces mêmes sources, la relation s’avère finalement sincère, réellement authentique. On dit de Jeremy qu'il est «très peu exigeant»; par ailleurs, son activité de guide dans le bayou est suffisamment lucrative pour vivre, sans qu'il n'ait besoin de dépendre de la fortune de sa nouvelle épouse.

La chanteuse mélancolique et le guide du bayou

L'histoire de leur rencontre ressemble à une scène sortie tout droit d'un clip de la star: les deux se croisent pour la première fois en mars 2019, lorsque la chanteuse, fascinée par la culture de la Louisiane, prend part à un tour d’airboat dirigé par un certain Jeremy Dufrene.

Brutus, à gauche, et Jeremy. Image: instagram.com/airboattoursbyarthur

C’est là, sous le ciel lourd du Sud, que les bases d’une romance sont posées… Et puis plus rien. Cinq années passent avant que le feu ne jaillisse, en mai en 2024. Cette fois, les planètes s’alignent: Dufrene saisit «l’opportunité en or» et depuis, on dit le couple inséparable.

Leur romance est devenue publique en août dernier, lorsqu'ils ont été aperçus main dans la main au festival de Leeds en Angleterre, bien que l'artiste américaine ait démenti à l'époque entretenir une relation amoureuse.



Puis, le couple a été vu ensemble au mariage de Karen Elson, où des célébrités comme Taylor Swift et Travis Kelce étaient présentes. Jeremy, avec son allure décontractée de bayou cowboy, y a même un peu volé la vedette aux invités plus glamour, offrant un délicieux contraste avec ses chaussures en cuir marron et sa chemise blanche.

L’arrivée de Lana Del Rey dans la vie de Jeremy Dufrene a sans doute, dans un premier temps, jeté un glamour inattendu à un quotidien habituellement plus nature. Père de trois enfants issus d'une précédente union, il jongle entre ses responsabilités familiales et son métier plutôt atypique.



Une image qui contraste nettement avec le stéréotype du «mari célèbre», offrant au couple un ancrage loin des strass et des paillettes. Leurs noces ont d’ailleurs eu lieu à un endroit symbolique: là où Jeremy travaille, comme pour souligner cette rencontre improbable entre le monde du bayou et celui des palmarès musicaux.

Une simplicité dans un univers de paillettes

Ce qui est sans doute le plus frappant dans cette union, c’est à quel point les deux semblent, finalement, parfaitement complémentaires. Jeremy Dufrene, l'homme du bayou, rustique et sans prétention, offre à Lana une stabilité et une authenticité qui semblent manquer à la sphère hollywoodienne. Lana, quant à elle, ajoute une touche de magie et d’excentricité à la vie de Jeremy, sans pour autant le changer. Leur mariage sur les rives du bayou, avec un airboat décoré de fleurs, est à l’image même de cette alliance – à la fois ancrée dans la terre et en plein rêve.

Selfigator. Image: instagram.com/airboattoursbyarthur

Encore une preuve de cette simplicité qui fait du bien? Lana Del Rey a acheté sa robe de mariée il y a plusieurs mois déjà, dans une boutique vintage de la Nouvelle-Orléans, le Vintage Market by Trashy Diva. La chanteuse aurait déniché la robe lors d'une séance de shopping en mai, attirée par son charme rétro. Avec un prix avoisinant les 400 dollars, la robe est bien loin des créations haute couture auxquelles on aurait pu s'attendre pour une star de son calibre.

Ce mariage marque la première union de Lana et la seconde pour Jeremy, et fait les gros titres depuis la semaine dernière, lorsqu’ils se sont dit oui le 26 septembre. Les festivités ont eu lieu à la fois dans le cadre naturel du bayou et dans un port public, sous de grandes tentes blanches, où les familles des mariés se sont réunies. La mère de Lana, Patricia Ann Hill, sa sœur Caroline et son frère Charlie étaient également présents.