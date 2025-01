Il est de retour! Suivez avec nous l'investiture de Donald Trump

Le pape François a exprimé lundi l'espoir que le président américain élu, qui sera investi plus tard dans la journée, contribuerait à une société «plus juste» et «sans place pour la haine». «Inspiré par les idéaux de la nation, terre d'opportunité et d'accueil pour tous, j'espère que sous votre direction le peuple américain prospérera et s'engagera dans la construction d'une société plus juste dans laquelle il n'y aura pas de place pour la haine, la discrimination ou l'exclusion», a écrit le pape dans un message adressé à Donald Trump et publié par le Vatican.



«Dans le même temps, alors que notre famille humaine est confrontée à de nombreux défis, sans parler du fléau de la guerre, je demande à Dieu de guider vos efforts pour promouvoir la paix et la réconciliation entre les peuples», a ajouté le pape, sans mentionner des conflits spécifiques.



Dimanche, le pape argentin avait estimé dans une critique voilée que ce serait malheureux si Trump mettait à exécution son plan d'expulsion à grande échelle de migrants sans papiers, lui qui s'est engagé à adopter une position intransigeante à l'égard des quelque onze millions de sans-papiers qui se trouvent aux Etats-Unis.



Le pape François, qui a reçu Donald Trump au Vatican lors de son premier mandat en 2017 pour une entrevue d'une demi-heure, l'a déjà critiqué pour ses positions anti-migrants et sa volonté de construire un mur à la frontière avec le Mexique. En février 2016, il avait déclaré : «Quiconque, quel qu'il soit, veut seulement construire des murs et non des ponts n'est pas un chrétien».