Quelle personne chiante êtes-vous en janvier?

En ce premier mois de l'année, il y a plusieurs teams qui s'affrontent. Pendant que certains «soignent le mal par le mal», d'autres vont s'ébrouer dans la neige, tandis que d'autres encore luttent contre le froid du mieux qu'ils peuvent. Et vous, vous vous situez où? Faites notre quiz!

En janvier, on est tous le con de quelqu'un. C'est valable toute l'année, mais ce mois-ci, on sort tout juste des Fêtes, et on est soit plein de bonnes intentions, soit au comble du désespoir. Il y a aussi des gens qui se situent entre les deux, à différents degrés de bonheur ou de haine envers la Terre entière.

Et vous, vous êtes quel type de relou(e) de janvier? Faites ce test hautement scientifique!

