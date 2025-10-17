Booba, le monument du rap qui trop souvent dérape

Aussi génial que controversé: Booba a été mis en examen pour harcèlement aggravé. getty/watson

Booba, ce monument du rap qui trop souvent dérape

Figure emblématique du rap français et roi autoproclamé des clashs, Booba a été mis en examen pour harcèlement aggravé envers Demdem, la compagne de Gims. Le rappeur de 48 ans, déjà visé par plusieurs procédures pour ses attaques en ligne, voit sa croisade numérique contre artistes et influenceurs se transformer en véritable casse-tête judiciaire.

Fanny LATTACH, paris / afp

Plus de «Divertissement»

Roi des punchlines depuis trois décennies, le rappeur Booba est aussi adepte des clashs envers des influenceurs ou ses pairs, des attaques qui lui valent vendredi une nouvelle mise en examen pour harcèlement, cette fois envers la compagne du rappeur Gims. Le 10 octobre, Booba était apparu en centurion bodybuildé en ouverture d'un triplé de concerts à Paris La Défense Arena. L'occasion pour le «Duc de Boulogne», l'un des surnoms de l'artiste de 48 ans, de dégainer ses tubes devant une foule acquise à sa cause.

Une semaine après ces shows XXL, Elie Yaffa, de son vrai nom, a été mis en examen pour harcèlement aggravé envers Demdem, la compagne de Gims, autre poids lourd du rap.

Ses saillies répétées, relayées par une vaste communauté de fans, ont débouché sur une plainte déposée en août 2024: Gims et Demdem accusent Booba de «s'attaquer» à eux «depuis six ans», «encouragé» par «un nombre absolument impressionnant de ses admirateurs», avec pour «point culminant» le titre Dolce Camara dont les paroles misogynes visent Demdem.

Avant Gims, Booba s'en était déjà pris à d'autres artistes de la planète rap comme Rohff, Damso - ancien protégé dont il a fait décoller la carrière en le signant sur son label 92i - et surtout Kaaris, allié puis grand rival. Leur rixe à l'aéroport d'Orly, en 2018, leur a valu 18 mois de prison avec sursis chacun.

Dans ses textes aussi, Booba n'est pas un tendre. Il avait annoncé la couleur dès ses débuts au sein du duo Lunatic, formé avec Ali. Quand sort Le crime paie en 1996, «c'est un des plus grands chocs du rap français», rappelle Olivier Cachin, journaliste et mémoire du hip-hop.

«On passe alors d'un rap conscient, revendicatif, au rap de rue»

En 2003, «B2O» - autre alias - s'envole vers encore plus de succès, en solo. Preuve de sa longévité: à sa sortie en 2024, son dernier album Ad vitam aeternam s'est classé en haut des ventes.



A grande échelle

Depuis plusieurs années, Booba s'est aussi engagé dans une croisade contre les influenceurs, renommés «influvoleurs», et leurs pratiques commerciales présentées comme trompeuses. «Il a raison Booba, il a raison de rappeler qu'il y a des dérives» chez certains influenceurs, avait déclaré en 2023 Bruno Le Maire, alors ministre de l'Economie, sur franceinfo.

Parmi ses principales cibles: l'ex-papesse des influenceurs, Magali Berdah. Mais l'enquête la visant pour pratiques commerciales trompeuses, ouverte après des plaintes de Booba, a été classée sans suite.

Le rappeur a, de son côté, été mis en examen en octobre 2023 pour harcèlement moral aggravé à l'encontre de l'influenceuse, qui avait également déposé plainte.

«Booba a pu alerter sur des dérives réelles mais ça a tourné ensuite au harcèlement» Julien Pain, journaliste spécialisé dans l'enquête et la vérification des faits sur la chaîne d'info franceinfo

D'autant qu'avec 6,5 millions d'abonnés sur X, le rappeur dispose d'une grande communauté numérique. Dans le cas de Gims et Demdem, les messages reçus «ont vocation à être reproduits à grande échelle par les millions de personnes qui le suivent actuellement sur les réseaux sociaux», selon les plaignants, qui déplorent un «cauchemar médiatique».

«Il ne s'attaquait pas en ligne qu'à des gens connus, qui ont les moyens de se défendre, mais aussi à beaucoup plus petit», soulignait en 2024 la journaliste de Mediapart Khedidja Zerouali, qui a documenté le phénomène dès 2022, mentionnant aussi les «théories complotistes» véhiculées par le rappeur.

Booba doit être jugé le 3 décembre pour injure raciste contre une journaliste et un essayiste, ainsi que pour cyberharcèlement aggravé s'agissant de la première. Mais ces tribulations judiciaires n'ont pour l'instant pas empêché l'artiste originaire des Hauts-de-Seine, qui réside désormais à Miami, de mener ses affaires, entre nombreux concerts et lancement en 2024 d'un nouveau label électro.