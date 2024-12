Ils sont des templates intemporels pour l'internet. Merci à eux.

Que sont devenus les enfants des mèmes?

Leur tête nous a fait rire et continue de nous faire marrer des années plus tard et pourtant, on ne connaît rien de ces enfants devenus des mèmes. Voici leur histoire.

Plus de «Divertissement»

Les enfants qui apparaissent sur les photos et qui, des années plus tard, continuent d'alimenter les blagues de l'internet, ne sont plus des enfants aujourd'hui. On vous en a sélectionné quelques-uns en vous racontant ce qu'ils sont devenus.

Success Kid

Ce petit garçon avait 11 mois (et était un grand fan de châteaux de sable) lorsque sa mère a pris la photo de sa vie. Sam Griner a récemment fêté ses 18 ans et, pour célébrer l'événement, sa mère a partagé une photo récente sur Instagram.

En 2015, l'Américain a lancé une campagne de collecte de fonds sur GoFundMe sous le slogan #SuccessKidney afin de financer la transplantation rénale de son père malade. Grâce aux plus de 90 000 dollars récoltés, l'opération a pu être menée à bien.

Depuis, le calme est revenu autour de la star des mèmes.

Popeyes Mème Kid

Dieunerst Collin est devenu célèbre sur internet avec une vidéo Vine en 2013 dans laquelle il regarde la caméra, visiblement gêné, dans un fast-food.

Aujourd'hui, le jeune homme de presque 20 ans est un joueur de football à succès et gagne énormément d'argent grâce à des contrats publicitaires.

En privé, il aime poster des vidéos amusantes de ses entraînements.

Disaster Girl

On connaît tous cette fille qui se tient devant une maison en feu et qui a l'air un peu trop espiègle, comme si c'était elle qui avait craqué l'allumette. Cette photo légendaire a été prise en 2005 par son père Dave alors qu'une maison du quartier était en train de prendre feu pour un exercice de pompiers. Peu de temps après, le cliché est devenu un mème.

Zoë Roth, le vrai nom de la jeune femme, a maintenant 24 ans.

En 2021, elle a mis sa photo originale aux enchères en tant que NFT et a ainsi gagné près d'un demi-million de francs. Avec cet argent, elle a payé ses frais de scolarité pour ses études à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

On vous en parlait ici:

Bad Luck Brian

Depuis 2014, le garçon à l'appareil dentaire est une star de la Toile. Au moment de la photo, Kyle Craven avait 16 ans et posait (un peu malencontreusement) pour le Yearbook de son lycée.

Aujourd'hui, l'Américain a 35 ans et essaie de tirer encore un peu d'argent de son statut de «meme-celebrity». Il partage des contenus amusants sur Instagram et vend des produits dérivés de Bad Luck Brian sur son site web.

Beaucoup beaucoup de produits dérivés.

Side Eyeing Chloe

Le mème avec la sceptique «Side Eyeing Chloe» a fait le tour du monde pour la première fois en 2013 et depuis, il est difficile d'imaginer les réseaux sociaux sans lui.

Sur son canal Instagram, Chloe Clem, aujourd'hui âgée de 14 ans, aime se montrer avec sa marque de fabrique, le side-eye. En outre, elle continue à faire des vidéos sur YouTube avec sa famille.

Dave after Dentist

La notoriété de Dave repose sur une vidéo publiée en 2009. On y voit un petit garçon désorienté, encore complètement dans le brouillard après une opération dentaire.

Entre-temps, le jeune homme de 23 ans s'est remis de l'anesthésie et a obtenu son diplôme universitaire en décembre dernier, comme le montre fièrement son père sur Instagram.

(sim)

Traduit et adapté par Noëline Flippe

Le petit Louis est un mème 1 / 17 Le petit Louis est un mème