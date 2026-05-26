beau temps31°
DE | FR
burger
Divertissement
Réseaux sociaux

«Ball maxxing»: Les hommes veulent des testicules plus gros

Les hommes veulent désormais des testicules plus gros Dans la catégorie «on n&#039;arrête pas le progrès», certains hommes cherchent désormais à augmenter la taille de leurs testicules. Oui, vraiment. ...
Nous avons atteint ce stade de l'évolution où l'estime de soi passe potentiellement par une réflexion autour de la densité visuelle de ces petites choses pendantes.Image: watson

Les hommes veulent se faire agrandir un truc et ce n'est pas le pénis

Dans la catégorie «on n'arrête pas le progrès», certains hommes cherchent désormais à augmenter la taille de leurs testicules. Oui, vraiment. Derrière l'absurdité du «ball maxxing», cette nouvelle obsession raconte surtout quelque chose de plus vaste. Décryptage.
26.05.2026, 17:0226.05.2026, 17:34
Margaux Habert
Margaux Habert

Pendant des années, on a expliqué aux femmes qu'elles avaient besoin de lèvres plus pulpeuses, de hanches plus rondes, de tailles plus fines et probablement bientôt d'omoplates plus instagrammables.

Les hommes, eux, observaient ça de loin avec l'air détendu de gens persuadés que le simple fait d'avoir pris une douche suffisait à traverser l'existence. Mais les internets sont en train de réparer cette injustice. Enfin, «réparer» n'est peut-être pas le bon terme…

Maximiser ses couilles

Bienvenue dans l'ère du «ball maxxing», cette tendance aussi étrange que fascinante qui consiste, pour certains hommes, à chercher à augmenter la taille de leurs testicules. Oui. Sur la timeline de l'évolution, nous en sommes à cette charmante étape où des inconnus débattent désormais en ligne du volume optimal de leurs bijoux de famille, et de comment parvenir à ladite taille souhaitée.

Les mecs américains veulent eux aussi des grosses fesses — et en Suisse?

Le phénomène circule notamment sur TikTok, Reddit ou certains forums masculins où des influenceurs et internautes évoquent massages, suppléments, injections, photos à l'appui. Oui, je suis allée sur ces forums et je suis tombée sur des images étranges (pitié, faites que ce soit de l'IA), afin que vous n'ayez pas à le faire.

Parce qu'évidemment, nous avons atteint ce stade de l'évolution où l'estime de soi passe potentiellement par une réflexion autour de la densité visuelle de ces petites choses pendantes qui, rappelons-le, ressemblent à des figues ou des kiwis trop mûrs et n'ont aucun moyen de devenir esthétiques, même si on les peignait en doré. Rappelons également que, comme l'a très justement fait remarquer mon collègue Alexandre C. (dont je n'écris pas le nom «Cudré» en entier afin de préserver son anonymat)...

«Ça sert à quoi de faire enfler un truc que tu peux pas montrer?»

«Parce que se faire refaire le cul ou les lèvres, par exemple, c'est pas hyper safe, mais tu peux les montrer.» Merci Alexandre.

De grosses bourses pour de vrais bonshommes

Le plus fascinant dans cette histoire n'est même pas l'existence de la tendance elle-même, internet nous a déjà habitués à pire.

Humeur
Recevoir des sextoys? Encore un grand jour pour le journalisme

Non, ce qui ajoute de l'intrigue à l'intrigue, c'est le sérieux avec lequel ces contenus sont parfois présentés, à grand renfort de vidéos, conseils «wellness», témoignages, podcasts pseudo scientifiques. Comme si des hommes s'étaient réveillés un matin en se disant:

«Tu sais quoi? Mon vrai problème dans la vie, c'est pas que mon père ne m'aimait pas assez, ou que la planète crame, ou que Roland-Garros sans Rafael Nadal, c'est chiant. Non, mon vrai problème, c'est probablement le manque de volume de mes testicules.»
Un mâle alpha

Le tout baigne évidemment dans cette esthétique très particulière du «bro podcast universe», avec lumières LED bleues, gros micros phalliques, phrases sur la masculinité alpha et types de 23 ans expliquant avec le dédain d'un divorcé quinquagénaire comment «reprendre le contrôle de son potentiel masculin». Visualisez un bonhomme dire «you have to unlock your primal energy» pendant qu'un autre hoche la tête avec gravité.

Insécurités étonnantes = machines à fric

Mais derrière le côté profondément idiot de la tendance se cache aussi la montée en puissance des complexes esthétiques masculins. Car oui, aussi rigolo que soit le concept de «ball maxxing», il raconte aussi une époque où absolument chaque partie du corps humain finit par devenir une source potentielle d'insécurité, et donc une opportunité commerciale.

Pendant longtemps, les femmes ont porté presque seules le poids de ces injonctions esthétiques absurdes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux étendent progressivement cette charmante vision de la vie aux hommes.

Jawline trop peu dessinée, nécessitant un passage chez un chirurgien pourtant déjà très très riche. Cheveux pas assez denses, conduisant à un aller-retour pour Istanbul. Taux de testostérone pas assez optimal, poussant à s'injecter n'importe quoi et s'envoyer des boissons aux couleurs de produits qu'on utilise pour nettoyer les surfaces. Et désormais… testicules pas assez volumineux, qu'il s'agit de «maximiser».

Oubliez la duckface, la Gen Z a inventé un nouveau concept

Après tout, pourquoi s'arrêter au visage, aux abdos ou aux dents quand on peut aussi complexer les gens sur des parties du corps auxquelles ils n'avaient littéralement jamais pensé auparavant?

Après le zizi trop court…

Le plus pervers, c'est que l'idée saugrenue est présentée comme une forme développement personnel. On ne vous dit jamais frontalement «vous êtes insuffisant», mais on vous explique qu'il existe une version «optimisée» de vous-même, plus attirante, plus masculine, plus performante, plus désirable. Et soudain, des gens (presque) normaux commencent à envisager des procédures improbables parce qu'un influenceur sous stéroïdes et doté du QI d'une poule clame dans un podcast qu'avoir des bourses aussi grosses que des balles de tennis, c'est joli.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'internet développe une obsession étrange autour des organes génitaux masculins. Avant le «ball maxxing», il y avait déjà le «jelqing», une pratique censée augmenter la taille du pénis et que des médecins avaient pourtant plusieurs fois déconseillée.

Si vous savez ce que c'est, je suis désolée pour vous (non, c'est pas une pompe pour paddle).
Si vous savez ce que c'est, je suis désolée pour vous (non, c'est pas une pompe pour paddle).Image: dr

Mais le «ball maxxing» ajoute une couche supplémentaire à cette logique. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des cartouches si grandes que le fusil a l'air encore plus petit…? C'est presque touchant, au fond. Tragico-triste, mais touchant.

La planète crame, les démocraties flanchent, le prix des oeufs explose… mais au moins, grâce à l'«évolution» et à internet, certains messieurs ont désormais l'opportunité de développer un nouveau complexe totalement inédit. Yay!

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Cette star française a inclus ses fans suisses dans une chanson inédite
Cette star française a inclus ses fans suisses dans une chanson inédite
Le dernier délire narcissique de Trump est «un vrai bordel»
6
Le dernier délire narcissique de Trump est «un vrai bordel»
de Fred Valet
Voici les 22 films qui vont s’affronter pour la Palme d'or
Voici les 22 films qui vont s’affronter pour la Palme d'or
Voici la star qui incarnera Joséphine Baker dans ce biopic très attendu
Voici la star qui incarnera Joséphine Baker dans ce biopic très attendu

La collection de Bad Bunny pour Zara, en images:

1 / 22
La collection de Bad Bunny pour Zara, en images:
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Ce Romand lance un projet inédit: «C'est un rêve et un gouffre financier»
Après avoir taillé ses armes et son palais au sein du média GaultMillau Channel, le journaliste Siméon Calame se jette à corps perdu dans une grande aventure: à 27 ans, le Vaudois lance Millefeuille, un magazine papier entièrement dédié à la scène culinaire romande et à son terroir. Portrait d'une comète de la chronique gastronomique au parcours atypique.
On attendait beaucoup du lieu où Siméon Calame allait nous donner rendez-vous. Après tout, depuis plus de six ans qu’il sillonne la Suisse romande à la recherche de la dernière tartelette frappadingue, d'une pépite planquée dans un village du Lavaux ou d'une institution gastronomique bien établie, le journaliste et mordu de pâtisserie a un carnet aussi garni qu’un chou à la crème.
L’article