Nous avons atteint ce stade de l'évolution où l'estime de soi passe potentiellement par une réflexion autour de la densité visuelle de ces petites choses pendantes. Image: watson

Les hommes veulent se faire agrandir un truc et ce n'est pas le pénis

Dans la catégorie «on n'arrête pas le progrès», certains hommes cherchent désormais à augmenter la taille de leurs testicules. Oui, vraiment. Derrière l'absurdité du «ball maxxing», cette nouvelle obsession raconte surtout quelque chose de plus vaste. Décryptage.

Plus de «Divertissement»

Pendant des années, on a expliqué aux femmes qu'elles avaient besoin de lèvres plus pulpeuses, de hanches plus rondes, de tailles plus fines et probablement bientôt d'omoplates plus instagrammables.

Les hommes, eux, observaient ça de loin avec l'air détendu de gens persuadés que le simple fait d'avoir pris une douche suffisait à traverser l'existence. Mais les internets sont en train de réparer cette injustice. Enfin, «réparer» n'est peut-être pas le bon terme…



Maximiser ses couilles

Bienvenue dans l'ère du «ball maxxing», cette tendance aussi étrange que fascinante qui consiste, pour certains hommes, à chercher à augmenter la taille de leurs testicules. Oui. Sur la timeline de l'évolution, nous en sommes à cette charmante étape où des inconnus débattent désormais en ligne du volume optimal de leurs bijoux de famille, et de comment parvenir à ladite taille souhaitée.

Le phénomène circule notamment sur TikTok, Reddit ou certains forums masculins où des influenceurs et internautes évoquent massages, suppléments, injections, photos à l'appui. Oui, je suis allée sur ces forums et je suis tombée sur des images étranges (pitié, faites que ce soit de l'IA), afin que vous n'ayez pas à le faire.

Parce qu'évidemment, nous avons atteint ce stade de l'évolution où l'estime de soi passe potentiellement par une réflexion autour de la densité visuelle de ces petites choses pendantes qui, rappelons-le, ressemblent à des figues ou des kiwis trop mûrs et n'ont aucun moyen de devenir esthétiques, même si on les peignait en doré. Rappelons également que, comme l'a très justement fait remarquer mon collègue Alexandre C. (dont je n'écris pas le nom «Cudré» en entier afin de préserver son anonymat)...



«Ça sert à quoi de faire enfler un truc que tu peux pas montrer?»

«Parce que se faire refaire le cul ou les lèvres, par exemple, c'est pas hyper safe, mais tu peux les montrer.» Merci Alexandre.



De grosses bourses pour de vrais bonshommes

Le plus fascinant dans cette histoire n'est même pas l'existence de la tendance elle-même, internet nous a déjà habitués à pire.

Non, ce qui ajoute de l'intrigue à l'intrigue, c'est le sérieux avec lequel ces contenus sont parfois présentés, à grand renfort de vidéos, conseils «wellness», témoignages, podcasts pseudo scientifiques. Comme si des hommes s'étaient réveillés un matin en se disant:



«Tu sais quoi? Mon vrai problème dans la vie, c'est pas que mon père ne m'aimait pas assez, ou que la planète crame, ou que Roland-Garros sans Rafael Nadal, c'est chiant. Non, mon vrai problème, c'est probablement le manque de volume de mes testicules.» Un mâle alpha

Le tout baigne évidemment dans cette esthétique très particulière du «bro podcast universe», avec lumières LED bleues, gros micros phalliques, phrases sur la masculinité alpha et types de 23 ans expliquant avec le dédain d'un divorcé quinquagénaire comment «reprendre le contrôle de son potentiel masculin». Visualisez un bonhomme dire «you have to unlock your primal energy» pendant qu'un autre hoche la tête avec gravité.



Insécurités étonnantes = machines à fric

Mais derrière le côté profondément idiot de la tendance se cache aussi la montée en puissance des complexes esthétiques masculins. Car oui, aussi rigolo que soit le concept de «ball maxxing», il raconte aussi une époque où absolument chaque partie du corps humain finit par devenir une source potentielle d'insécurité, et donc une opportunité commerciale.

Pendant longtemps, les femmes ont porté presque seules le poids de ces injonctions esthétiques absurdes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux étendent progressivement cette charmante vision de la vie aux hommes.

Jawline trop peu dessinée, nécessitant un passage chez un chirurgien pourtant déjà très très riche. Cheveux pas assez denses, conduisant à un aller-retour pour Istanbul. Taux de testostérone pas assez optimal, poussant à s'injecter n'importe quoi et s'envoyer des boissons aux couleurs de produits qu'on utilise pour nettoyer les surfaces. Et désormais… testicules pas assez volumineux, qu'il s'agit de «maximiser».

Après tout, pourquoi s'arrêter au visage, aux abdos ou aux dents quand on peut aussi complexer les gens sur des parties du corps auxquelles ils n'avaient littéralement jamais pensé auparavant?



Après le zizi trop court…

Le plus pervers, c'est que l'idée saugrenue est présentée comme une forme développement personnel. On ne vous dit jamais frontalement «vous êtes insuffisant», mais on vous explique qu'il existe une version «optimisée» de vous-même, plus attirante, plus masculine, plus performante, plus désirable. Et soudain, des gens (presque) normaux commencent à envisager des procédures improbables parce qu'un influenceur sous stéroïdes et doté du QI d'une poule clame dans un podcast qu'avoir des bourses aussi grosses que des balles de tennis, c'est joli.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'internet développe une obsession étrange autour des organes génitaux masculins. Avant le «ball maxxing», il y avait déjà le «jelqing», une pratique censée augmenter la taille du pénis et que des médecins avaient pourtant plusieurs fois déconseillée.

Si vous savez ce que c'est, je suis désolée pour vous (non, c'est pas une pompe pour paddle). Image: dr

Mais le «ball maxxing» ajoute une couche supplémentaire à cette logique. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des cartouches si grandes que le fusil a l'air encore plus petit…? C'est presque touchant, au fond. Tragico-triste, mais touchant.

La planète crame, les démocraties flanchent, le prix des oeufs explose… mais au moins, grâce à l'«évolution» et à internet, certains messieurs ont désormais l'opportunité de développer un nouveau complexe totalement inédit. Yay!