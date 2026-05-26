HBO Max a révélé quelques secondes d'un moment très important dans Harry Potter à l'Ecole des Sorciers. image: hbo max

«Harry Potter» se dévoile dans un autre moment iconique

La sortie de la nouvelle série Harry Potter approche lentement mais sûrement et les fans de la saga rongent leur frein. Pour pallier l'attente jusqu'à Noël, HBO Max continue d'égrainer quelques miettes ici et là. Le dernier extrait vient d'être dévoilé cette semaine - et la scène est mythique.

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C'est peu dire que le temps va paraître long jusqu'à Noël et le dévoilement tant attendu (et redouté) d'Harry Potter à l'Ecole des Sorciers, prochaine adaptation des aventures du jeune magicien et de ses camarades à Poudlard, déclinée sous forme de série. Pour rappel, la première bande-annonce avait été diffusée fin mars.

Au cas où vous l'auriez loupée, la voici👇 Vidéo: watson

Un moment clé

La plateforme n'allait pas pour autant s'arrêter en si bon chemin et laisser trépigner les mordus de sorcellerie encore sept mois. Ce lundi, HBO s'est fendue d'un susucre pour adoucir l'attente pénible des fans, en publiant un condensé des sorties les plus attendues de cette année, des sagas emblématiques aux drames incontournables, en passant par ses nouvelles créations.

L'on y découvre notamment des extraits de la saison 3 de House of the Dragon, disponible à compter du mois prochain, de la quatrième saison de The Gilded Age, dont la date officielle de sortie n'est pas encore connue, ou encore de The Man Will Burn, une série documentaire originale de HBO diffusée pour la première fois cette année.

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Mais ce sont évidemment quelques secondes à la toute fin de la publicité qui ont affolé les amateurs d'Harry Potter: «Monsieur Potter», souffle une voix en arrière-plan. «Je crois que l'on peut attendre de grandes choses de votre part. Voyons qui vous êtes vraiment.»

Ces paroles sont prononcées par nul autre que Garrick Ollivander (incarné ici par Anton Lesser), l'un des fabricants de baguettes les plus réputés du Chemin de Traverse, à Londres.

Un moment ô combien essentiel dans la saga, puisque vous n'avez sans doute pas oublié que c'est dans cette boutique que le jeune Harry, encore mal à l'aise dans ce monde de magie qu'il vient de découvrir, achète sa baguette contenant une plume de phœnix.

C'est Garrick Ollivander qui transmet sa fameuse baguette à plume de phœnix à Harry. image: hbo max

Or, le seul autre exemplaire au monde à renfermer une plume similaire est celle de Lord Voldemort, présumé mort ou disparu depuis qu'il a infligé sa cicatrice à Harry et assassiné ses parents, dix ans plus tôt.

Autant dire que ce ne sont pas franchement ces sept secondes d'extrait qui apaiseront durablement notre curiosité brûlante - et que HBO a tout intérêt à révéler bientôt d'autres extraits pour nous maintenir en haleine jusqu'à Noël. En attendant, le tournage de la saison 2 est d'ores et déjà lancé. Patience, camarades! (mbr)

Une rue de Google Street View passionne les fans d'Harry Potter Vidéo: watson