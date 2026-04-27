assez dégagé15°
DE | FR
burger
Divertissement
Humeur

Recevoir des sextoys? Encore un grand jour pour le journalisme

Encore un grand jour pour le journalisme
«Ma vie, mon œuvre.»Image: margaux habert
Humeur

Recevoir des sextoys? Encore un grand jour pour le journalisme

Pendant que certains journalistes reçoivent des essais sur la géopolitique, d'autres ouvrent des colis un peu… différents. Entre sucettes goût «bite» et sextoys «14 puissances», plongée dans un quotidien professionnel où le sérieux flirte avec l'absurde, pour notre/votre plus grand bonheur. Allez je vous montre.
27.04.2026, 21:1227.04.2026, 21:12
Margaux Habert
Margaux Habert

Ce matin, j'ai reçu deux colis.

Dans le premier, deux stimulateurs clitoridiens haut de gamme, envoyés par une agence qui signe son communiqué de presse par un sobre et ambitieux «Pour le plaisir».

Voilà.
Voilà.Image: margaux habert

Dans le second, des sucettes goût «bite». Une dizaine, soigneusement emballées dans du plastique transparent, accompagnées de petites chips de protection en polystyrène.

Humeur
Voici la sucette goût pénis (et c’est pas un poisson d’avril)

Je ne sais pas exactement à quel moment ma boîte aux lettres, et par extension, mon existence professionnelle, a basculé dans cette réalité. But here we are.

Voilà voilà.
Voilà voilà.Image: margaux habert

Debout devant mon bureau, en train de déballer des sucettes goût bite en jean et tongs (oui, chez watson on a le droit de bosser en tongs, les banquiers keskiyaaa), pendant que quelque part, dans une autre rédaction, un confrère ou une consœur reçoit probablement un essai sur les tensions géopolitiques en mer de Chine.

La journaliste que les RP n'arrivent plus à cerner

Il faut dire que je ne leur facilite pas la tâche.

Un jour, un article sur une décision politique en terres vaudoises. Le lendemain, yours truly vous pond une prose sur une tendance TikTok éclatée. Entre deux, les doigts glissent sur le clavier pour vous proposer un coup de gueule sur un marathon où on ne m'a pas assez filé à boire, une critique de restaurant, une autre sur une série Netflix, une vidéo bizarre, et enfin un sandwich goût gâteau d'anniversaire.

Le Royaume-Uni a pondu une autre aberration culinaire

Alors forcément, au bout d'un moment, les agences de communication lâchent l'affaire. Elles arrêtent d'essayer de comprendre, elles envoient des trucs (oui, une partie du job consiste à «recevoir des trucs» et «écrire des trucs sur certains de ces trucs»). Un peu de tout. Un peu n'importe quoi. Mais toujours avec une forme de logique invisible. On sent qu'ils se disent:

«Ça pourrait peut-être l'intéresser»
Oui.

Et c'est ainsi que je me retrouve, un lundi matin, à tenir dans une main une poignée de sucettes goût bite, «le bon goût du bout», précise l'étiquette, et dans l'autre un Womanizer Premium 2, «14 niveaux d'intensité» et «technologie Pleasure Air».

«Encore un grand jour pour le journalisme», vous dites-vous probablement.

Entre le sérieux et le franchement improbable

Ce qui est fascinant, ce n'est pas tant le contenu du colis. C'est le grand écart permanent.

Dans la même journée, il est ainsi possible de passer d'un sujet sur la politique vaudoise à un débat sur l'impact écologique d'un marathon, puis photographier des sextoys entourés de sucettes goût bite pour illustrer un article, et enfin (se) terminer par un sujet votations-bobos-lausannois.

Humeur
Votations: Lausanne a les bobos qu’elle mérite

Et tout ça, sans que ça ne choque personne. Ou plutôt, sans que ça ne choque plus. Parce que c'est aussi ça, aujourd'hui, être journaliste dans un titre généraliste. Encore pire (ou encore mieux, c'est selon) si c'est dans un média étrange et fuchsia comme watson.

Voilà voilà voilà.
Voilà voilà voilà.Image: margaux habert

Naviguer entre les registres. Passer du grave au léger, du sérieux à l'improbable, sans transition et sans logique. Parfois, ça donne des choses très pertinentes. J'ai pas d'exemples, mais ça arrive.

Et parfois… ça donne ça.

Une forme très contemporaine de liberté

Alors oui, il y a quelque chose d'absurde (et d'un peu poétique, aussi) dans tout ceci.

Je me dis que mes arrière-grands-mères, qui se sont battues pour travailler, voter, s'exprimer, n'avaient probablement pas en tête ce genre de scène. Leur descendante, en train d'aligner des sucettes goût bite autour de deux stimulateurs clitoridiens pour «faire une jolie photo».

Des sucettes goût bite, des Womanizer, des tongs. La vie qu'on mérite.
Des sucettes goût bite, des Womanizer, des tongs. La vie qu'on mérite.Image: margaux habert

Et en même temps, difficile de ne pas sourire. Parce qu'au fond, il y a aussi quelque chose de très libre dans tout ça.

La liberté d'écrire sur ce qui nous entoure, même quand c'est étrange, trivial ou franchement borderline. La liberté de ne pas être assignée à une seule case. La liberté, aussi, de trouver du sens, ou au moins du plaisir («pour le plaisir» comme le disait le communiqué) dans ce joyeux bordel.

Oubliez la duckface, la Gen Z a inventé un nouveau concept

Alors non, je ne sais pas exactement ce que les agences de communication pensent que je fais. Mais visiblement, elles pensent que je peux gérer à la fois des sucettes goût bite et des Womanizer. Et quelque part, je crois qu'elles n'ont pas complètement tort.

Alors non, ce n'est peut-être pas l'image la plus noble du journalisme. Mon job, ce n'est pas seulement d'informer. C'est aussi de raconter le monde tel qu'il est. Parfois sérieux, parfois absurde, et parfois… un peu des deux à la fois. Aujourd'hui, c'était clairement un peu des deux.

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
de Marine Brunner
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
1
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
de Joanna Oulevay
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
de Joanna Oulevay
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
de Joanna Oulevay
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
de Oliver Baroni
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
de Sainath Bovay
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
1
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
de Marine Brunner
Charles III cache un talent inattendu
Charles III cache un talent inattendu
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer

Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
On a goûté la mayo paprika de Thomy et Zweifel
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Taylor Swift ne compte pas se laisser faire par l'IA
Taylor Swift a déposé des demandes pour faire de sa voix une marque aux États-Unis, dans un contexte de prolifération des contenus générés par IA.
Taylor Swift a enregistré des demandes auprès de l'Institut américain de la propriété intellectuelle pour faire de sa voix une marque déposée.
L’article