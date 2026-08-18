Le refuge Friedrich August, près du col Sella, en Italie, est perché à environ 2300 mètres d’altitude. Image: watson / dr

Des touristes font la queue à 2300 mètres… pour un beignet

Oubliez les sommets, le calme, le grand air. Dans les Dolomites, un refuge est devenu une attraction touristique pour ses pâtisseries. Des centaines de visiteurs y affluent chaque jour et certains sont prêts à faire une très longue queue.

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Vous êtes en vacances dans les Dolomites, en Italie. Autour de vous, quelques-uns des paysages les plus spectaculaires d’Europe, des sommets à plus de 3000 mètres, et suffisamment de panoramas pour remplir votre téléphone jusqu’en 2034. Et pourtant, une folle envie de hurler vous prend. Du genre:



«MAIS POURQUUUOOOIIII?!?! Qu’ai-je fait pour mériter çaaaaa?»

Car devant vous, des dizaines de personnes attendent en vous gâchant la vue. Pour un BEIGNET.

Le refuge Friedrich August, près du col Sella, en Italie, est perché à environ 2300 mètres d’altitude. Et depuis quelque temps, le spot est devenu un incontournable sur les réseaux sociaux pour quiconque aime la montagne/le sucre/le principe de prendre la même photo que 179874923 autres personnes. Oui, la véritable star des lieux est frite, fourrée et saupoudrée de sucre. Le krapfen. Et cet été, les choses ont dégénéré.



Une file d'attente à 2300 mètres

Ces derniers jours, une vidéo montrant une longue file de touristes devant le refuge a circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux italiens. On y voit des dizaines de personnes patientant pour mettre la main sur l'un des fameux krapfen.

Il faut dire que pour rejoindre le saint beignet, l'expédition n'a rien de l'ascension de l'Everest. Depuis le col Sella, comptez environ 20 à 30 minutes à pied avec un faible dénivelé (137 mètres de D+, oui j’ai vérifié). Autrement dit, pas besoin d'être un bouquetin. Une paire de baskets devrait faire l'affaire.

Une fois arrivé, en revanche, il faudra peut-être travailler une autre qualité: la patience. Le refuge prépare des centaines de krapfen chaque matin, vendus 4 euros pièce, jusqu'à épuisement des stocks, généralement dans le courant de la matinée, selon le média italien Il T Quotidiano.

Les pâtisseries sont disposées sur une longue installation devant le refuge. Et c'est précisément là que réside une partie du génie, volontaire ou non, de l'affaire. Derrière les beignets parfaitement alignés se dressent les Dolomites.

Image: instagram

Un beignet, une montagne, un cliché d’une insolente beauté. Instagram pouvait difficilement réclamer plus vendeur.



Une attraction touristique

Le phénomène n'est pourtant pas né cet été. Il Dolomiti a remonté le fil Instagram du refuge et retrouvé une première apparition des fameux krapfen… le 29 août 2020. En 2023 apparaît une vidéo montrant cette immense rangée de pâtisseries. Depuis, la mayonnaise a pris.

Des touristes publient à leur tour leurs vidéos, d'autres viennent vérifier si les fameux beignets méritent réellement leur réputation, et le refuge accueille désormais des centaines de gourmands chaque jour. Il Dolomiti raconte même que certains refuges voisins tentent désormais de reproduire la formule.

Jusque-là, tout va bien. Des gens proposent de bons beignets, Internet les a trouvés jolis et beaucoup de gens ont eu envie de les prendre en photo et de les manger. L'histoire de l'humanité a connu des développements plus inquiétants. Mais c'est la suite qui est fascinante.

@dali.lalaaa L’anello vale la pena? Sì. La fila per un bombolone? No 😂 📍 Rifugio Friedrich August ♬ original sound - Tram Le

Car la longueur de la file d'attente ne semble pas décourager les visiteurs. Elle participerait même, selon Il Dolomiti, à l'attractivité du lieu. En gros, plus les photos et vidéos de la foule circulent, plus l'expérience paraît incontournable. Le média y voit une sorte de «rituel collectif», comme un truc qui se mérite.

Pour le calme, on repassera

Et nous voilà donc en 2026, à 2300 mètres d'altitude, au cœur des Dolomites, en train de faire la queue pour prendre la même photo que des centaines de personnes devant nous.

Une situation qui commence à susciter des moqueries. Sous les vidéos relayées par la presse italienne, certains internautes s'étonnent de voir autant de monde patienter pour un truc sucré et accusent les influenceurs d'avoir changé la nature du lieu.

#passosella #rifugifriedrichaugust #escursionidolomiti #perte ♬ Little Moments - David Souza Guitar & Ted D'souza & ChillØut & Dani Audiomix @therawtravellers 📍 Una delle passeggiate più belle e semplici delle Dolomiti: ecco come arrivare al Rifugio Friedrich August! 🥾 Siamo partiti dal Passo Sella, lasciando l’auto nel parcheggio davanti all’Hotel Passo Sella. 📌 Info utili per il percorso: 🥾 Sentiero n. 557 📏 Circa 3 km ⛰️ Circa 150 m di dislivello ⏱️ 45-60 minuti di cammino Il sentiero è semplice e super panoramico: inizialmente pianeggiante, poi con un breve tratto più ripido, fino a raggiungere uno dei rifugi più iconici delle Dolomiti. Lungo il percorso si incontrano anche altri rifugi, rendendo questa passeggiata perfetta per un vero e proprio rifugi tour. 🚡 Se non volete camminare, potete raggiungere la zona anche con la seggiovia del Col Rodella e poi arrivare al rifugio con una breve discesa a piedi. ☀️ Il nostro consiglio? Arrivate presto, tra le 8:00 e le 9:00. Il motivo? I famosissimi bomboloni del Friedrich August vengono serviti solo fino alle 10:30 e nei periodi più affollati potreste rischiare di trovarli terminati. 💶 Costano 3 €, si possono prendere anche d’asporto, ma mangiarli sulla terrazza panoramica con una vista incredibile sulle Dolomiti è un’esperienza da non perdere 🤤🏔️ 🐮 Dietro al rifugio troverete anche le bellissime Highland Cow che pascolano liberamente, mentre da qui partono i sentieri verso Sassolungo e Sasso Piatto. 📌 Salva questo reel per la tua prossima escursione sulle Dolomiti! #dolomiti

Le pauvre beignet n'a, lui, évidemment rien demandé. Certes, il est peut-être délicieux. Certains touristes lui attribuent d'ailleurs des notes très généreuses. On commencerait presque à comprendre la file. Presque.

Reste qu’il raconte quelque chose de notre époque. Des centaines de personnes montent dans les Dolomites, arrivent face à des montagnes vieilles de quelques centaines de millions d'années… pour des beignets instagrammables.