Deux Youtubeurs règlent leurs comptes et c'est une «boucherie»

C'était une chaîne automobile très populaire sur YouTube. Mais depuis leur séparation, les deux fondateurs se livrent une guerre publique d'une violence rare, qui a connu un épisode sanglant ce week-end. Un rapide coup d'œil aux commentaires permet de comprendre l'étendue des dégâts.

«Dans un moteur, le vilebrequin est un dispositif qui permet la transformation du mouvement rectiligne du piston en un mouvement de rotation continu. Et inversement». Voilà pour la définition mécanique.

Depuis 2017, Vilebrequin était aussi, et pour beaucoup, une chaîne YouTube française dédiée à l'automobile, dans laquelle Pierre Chabrier et Sylvain Levy ont su faire suffisamment de vulgarisation (et de conneries) pour rassembler des millions de passionnés. Leur premier véritable succès? Passer un dos d'âne à plus de 130km/h, au volant d'une vulgaire Peugeot 205.

Après sept ans de bonheur, de crissements de pneus et de tôles froissées, le duo annonce sa séparation en décembre 2023. Un coup de tonnerre chez les aficionados, qui pleurent, à raison, l'une des chaînes à succès les moins gratuitement stupides du YouTube francophone. Pierre et Sylvain, dans une longue vidéo en commun, expliquent ce divorce par un trop-plein. Encore en bons termes, ils expliquent vouloir planter les freins avant que Vilebrequin ne finisse dans le ravin.

«On ne voulait pas tirer le truc jusqu’à la corde. Il vaut mieux s’arrêter quand c’est clean, sinon ça peut devenir pénible» Pierre et Sylvain, de Vilebrequin

A l'époque, un élan de panique chez les abonnés va générer près de 25 000 commentaires en quelques heures. Cela dit, on peut comprendre les deux compères. Loin du format «je me filme dans ma chambre», chaque vidéo demandait parfois plusieurs semaines de boulot et un nombre conséquent de bagnoles à trouver.

Sans oublier que, derrière la gaudriole, le binôme ne racontait pas que des âneries et offrait un contenu didactique plutôt conséquent. Surtout que, emportés par le succès, Pierre et Sylvain se sont retrouvés à faire les malins à la télévision, notamment dans l'émission «Top Gear», sur RMC.

Le début de la guerre

En août 2024, alors qu'Internet avait tout juste fait son deuil, Pierre Charnier a sorti l'artillerie lourde (et sa caméra) pour dégueuler pendant 40 minutes, sans filtre, sur son ex-meilleur ami. En gros, il accuse Sylvain Levy de l'avoir «complètement dépouillé» et affirme avoir «subi» la «brutale» séparation.

«Je n’en peux plus de garder ça pour moi parce que j’en souffre, parce que les gens ne savent pas et croient savoir» Pierre Chabrier

La guerre était déclarée, mais surtout... public. A son cœur, de l'argent et de l'ego, bien sûr, mais aussi la propriété d'un bolide rigolo, bricolé à la main, décrit comme le «Fiat Multipla le plus puissant et le plus rapide au monde avec un objectif minimum de 1 000CV». On ne va pas entrer dans les détails, mais sachez que le divorce entre les deux créateurs de contenu se joue au tribunal, mais également sur le clavier de leurs fans respectifs. Car depuis cinq mois, il s'agit de choisir son camp.

La réponse qui change tout

Si Sylvain s'en est longtemps pris plein la tronche, ce week-end, le courant a changé. En cause, une longue réponse qui affiche l'ambition de démonter un par un tous les arguments de Pierre. Si la première vidéo avait atteint 4 millions de vues en cinq mois, celle de Sylvain Levy a dépassé les 8 millions en... quelques heures. Une déflagration, baptisée «Pierre Chabrier vous a menti (et bonne année)», qui vient nourrir le drama à la kalach.

Alors que Pierre s'était contenté de décrire, sans preuve, la personnalité néfaste de son ex-acolyte, Sylvain a dégainé des captures d'écran, des documents et des vidéos explicatives. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a convaincu beaucoup de monde: 60 000 commentaires en deux jours et un coup de théâtre. Après avoir pris le parti de Pierre, ce dernier est devenu la risée des réseaux sociaux.

Si l'on ne sait (évidemment) pas tout ce qui se planque derrière cette guerre d'ego qui va sans nul doute prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines, les internautes en ont fait leur soap opera préféré. Un Dallas des temps modernes qui, entre les insultes et harcèlements illégaux, a fait émerger une certaine créativité dans les commentaires. Objectif: dire que Pierre s'est pris une raclée de la façon la plus drôle possible.

