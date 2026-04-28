Comment un chat obèse va vous dissuader de scroller

Cette astuce pour vaincre l'addiction aux réseaux sociaux est aussi mignonne qu'agaçante. aimage: chrome web store

Vous savez, ce chat qui débarque toujours pile au moment où vous essayez de travailler, en s'allongeant paresseusement sur le clavier? Un développeur japonais a recréé cette expérience classique dans votre navigateur pour vous empêcher le scrolling à outrance.

Plus de «Divertissement»

Quand il s'agit de limiter la casse et d'arrêter de cramer ses neurones plus que nécessaire sur les réseaux sociaux, tous les moyens sont bons. Certains installent des «surveillants», qui déclenchent un bandeau discret dès qu’un seuil limite sur les plateformes est dépassé. D'autres ne jurent que par le passage en niveaux de gris.

D'autres, encore, ont recours à des applications astucieuses comme Steppin, qui bloque l'accès aux réseaux sociaux jusqu'à ce que l'on atteigne ses objectifs de pas quotidiens, ou Brick, un appareil physique qui supprime temporairement les applications distrayantes et leurs notifications de votre téléphone.



Un chat minuteur

On ne sait pas si la dernière idée du développeur Zokuzoku est la plus efficace, mais elle s'avère en tout cas aussi mignonne qu'originale: Cat Gatekeeper, nouvelle extension pour navigateur Chrome, vous rappelle d'arrêter le défilement des réseaux sociaux en faisant apparaître un chat sur votre écran. Une fois la pause terminée et le compteur écoulé, vous êtes libre de reprendre votre défilement frénétique.

Lorsque le temps imparti est écoulé, un chat apparaît à l'écran et un compte à rebours s'affiche. Le chat s'installe alors au beau milieu de votre navigateur pour 5 minutes.

Destinée à tous ceux qui ouvrent les réseaux sociaux sans réfléchir, cette extension s'inspire de l'expérience réelle des chats qui réclament de l'attention au moment précis où il est temps de se mettre au travail, selon ses concepteurs. (Très malin, puisqu'il faut bien admettre que nous sommes les esclaves de ces créatures malfaisantes à poils.)

Comment ça marche?

Si les utilisateurs de Cat Gatekeeper peuvent définir leurs propres limites de temps comme bon leur semble, la limite d'utilisation par défaut avant le déclenchement du chat est d'une heure, et le temps de pause par défaut est de cinq minutes.

Et surtout, pas de panique! Ce chat ne vous empêchera pas de venir à bout de tâches sérieuses: seul le temps passé sur un onglet actif ouvert sur un réseau social est comptabilisé, comme Facebook, Instagram, Reddit, Threads, TikTok , YouTube, X ou Bluesky.

Seul bémol? L'extension est compatible avec le navigateur Chrome, mais pas avec les smartphones. La tentation est donc immense de se contenter d'empoigner votre téléphone portable pour continuer vos errances sur Instagram, à l'arrivée du chat-flic. Mais là... On dira que tout est question de bonne ou mauvaise volonté, hm?

(mbr)

Vidéo: watson