Le Couleur 3 Comedy Club investit les studios RTS

Le Couleur 3 Comedy Club est de retour

Du 11 au 13 mars 2026, la RTS accueille 24 humoristes pour la cinquième édition de l’événement phare du stand-up suisse, fruit de la collaboration entre RTS Couleur 3 et le Théâtre Boulimie.
10.02.2026, 10:2210.02.2026, 10:24

Après quatre éditions à guichets fermés au D!Club à Lausanne, le Couleur 3 Comedy Club s’installe dans le studio 1 de la RTS à Lausanne-Ecublens, offrant une capacité d’accueil élargie avec 250 personnes par spectacle dans un environnement entièrement neuf.

Ce changement s’inscrit dans la démarche de la RTS de créer des rencontres directes avec le public.

«Nous souhaitons ouvrir nos portes avec un nouveau décor et mettre en avant, en audio et vidéo, le vivier impressionnant de talents de la scène romande»
Antoine Multone, chef d’antenne de RTS Couleur 3

Vingt-quatre artistes se succéderont sur scène lors de six spectacles répartis sur trois soirées. Le programme mélange jeunes humoristes et talents confirmés. D’Adrien Laplana à Yoann Provenzano, d’Alix Henzelin à Laura Chaignat ou encore Nathanaël Rochat, ces artistes reflètent la diversité de la scène comique suisse romande.

Les spectacles seront enregistrés pour une diffusion en capsules courtes sur les réseaux sociaux de RTS Couleur 3. Des captations seront également proposées sur Play RTS et RTS 1 cet automne.

Actuellement sur les planches:

Cette comédienne romande va vous faire aimer votre mère

Depuis sa création, le Couleur 3 Comedy Club cumule des millions de vues sur les réseaux sociaux. L’événement s’est imposé comme une vitrine et un tremplin reconnu pour les artistes de stand-up suisse.

(sbo)

