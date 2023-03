Hagard et désorienté, vous vous demandez pourquoi vous avez regardé You? La même. Image: netflix

Série

J'ai maté «You» partie 2 pour que vous n'ayez pas à le faire

Vous avez regardé You et avez détesté cette quatrième saison? Chouette, on va pouvoir descendre cette atrocité ensemble! Vous n'avez pas encore regardé? Protégez-vous, préservez-vous, matez autre chose.

Plus de «Divertissement»

J'ai perdu près de trois heures de ma vie à regarder la deuxième partie de la quatrième saison de You. Arithmétiquement parlant, comment, vous demandez-vous à juste titre, case-t-on 247 minutes en trois heures? Eh bien grâce à l'insoutenable ennui que m'a procuré ce binge-watching, j'ai au moins pu tester la fonction «lecture accélérée» de Netflix. C'est assez pratique, et c'est surtout la seule manière de regarder cette série sans avoir envie de se faire couler de la cire brûlante dans les yeux.

Moi, le regard perdu, hésitant à me crever les yeux ou les tympans devant You.

Souvenez-vous, la première partie était déjà bien bancale. On y découvrait que Joe Goldberg, notre petit libraire cinglé venu des Etats-Unis, devenait Jonathan Moore. Le désormais respectable professeur aussi barbu que barbant arrivait comme de par hasard à s'incruster dans un cercle fermé de riches Londonniens. Et à se taper Kate, la plus riche de la bande.

Comme de par hasard, certains d'entre eux étaient retrouvés morts, notamment sur la table à manger de Joe, un couteau planté dans la poitrine, tandis que comme de par hasard, un mystérieux corbeau faisait chanter notre petit taré par messages.

La deuxième partie, encore plus improbable que la première

Dans cette suite de quatrième saison, il semble que les scénaristes ont à nouveau pioché dans le chapeau magique des rebondissements foireux pour y ajouter un nouvel ingrédient: la folie. Je m'explique: alors qu'il s'en va à la campagne tuer son ami-ennemi Rhys Montrose, candidat à la mairie de Londres qui le fait chanter pour les meurtres qu'il n'a pas commis, hop! Rhys réapparaît. Joe vient pourtant de le tuer, nu sur une chaise. Mais que se passe-t-il?! Rhys avait-il un frère jumeau, assassiné à poil par erreur? Que nenni. Dans l'épisode suivant, on apprend en haussant très fort les sourcils que ce Rhys en costard sorti de nulle part est en fait... une hallucination. Ben voyons.

Sans caleçon et ligoté à une chaise face à Joe, mais que va-t-il bien pouvoir se passer? Image: Netflix

Car malgré certaines scènes d'échanges dans la première partie entre Joe et le candidat à la mairie, Rhys est le seul personnage dans ce microcosme de rich and famous avec lequel notre petit rich killer n'a jamais sympathisé. Quand Joe lui parlait dans les premiers épisodes, il parlait en fait à une chaise vide. Rhys est l'incarnation désincarnée de sa folie et de sa culpabilité. Comme si le petit diable imaginaire qui vivait sur son épaule avait pris les traits du futur maire de Londres, jusqu'à ce que Joe le tue bel et bien. Une absurdité que même les scénaristes de Plus Belle La Vie n'auraient jamais osé pondre.

Kate, la riche et froide galeriste , tombe in love de Jonathan, le faux professeur fauché. Crédible, évidemment. Image: netflix

Ainsi, le pauvre petit tueur en série n'a jamais été victime d'un maître chanteur. Il est en fait malade, fou, atteint d'un dédoublement de la personnalité. C'est lui qui se faisait chanter à coups de SMS imaginaires et qui tuait ses petits camarades. Comme de par hasard. Et si vous avez vu la bande-annonce, vous avez remarqué que les ex-copines de Joe, pourtant mortes, faisaient leur réapparition. Comme moi, vous vous êtes dit peut-être «Oh là là, Beck et Love ont-elles survécu?». Là encore, que nenni. Les deux femmes sont des souvenirs venus hanter Joe durant cinq minutes. Oui, il y a tromperie sur la marchandise.

La bande-annonce de la partie 2:

Vidéo: extern / rest

Une autre revenante est la fameuse cage, déménagée comme par magie de New York (dans la première saison) à Los Angeles et ses suburbs (deuxième et troisième saisons) à Londres. Sur l'échelle de la crédibilité, on se situe entre le parking et le deuxième sous-sol. C'est Marienne qui y était enfermée, libérée par Nadia, qui tombe dessus presque par hasard. Comme c'est pratique.

La cage, pour passer des States à l'Angleterre, ça passe en bagage à main? image: netflix

La déception se poursuit jusque dans les dernières minutes du dernier épisode, lorsque Joe rate son suicide et promet sur son lit d'hôpital à Kate qu'il va devenir une meilleure personne. Que grâce à elle, parce qu'elle croit en lui, gnagnagna, il peut devenir une meilleure personne. Il assurera juste ses arrières en tuant Edward, l'un de ses étudiants, en faisant accuser une autre étudiante, Nadia, qui venait de le démasquer. Après avoir été torturé par ses remords pendant toute la saison, il tue une dernière fois de sang froid, bien sûûûûr.

Nadia et Edward, RIP petit ange. Image: netflix

Les dernières séquences nous emmènent dans le futur du couple, où l'amour n'a d'égal que la richesse. Joe, le petit libraire taré, a bien réussi son coup. Comme de par hasard.

Qu'en retire-t-on de positif?

Plusieurs points viennent toutefois me faire dire que je n'ai pas complètement perdu mon dimanche. Le premier, c'est la découverte de la lecture en vitesse accélérée proposée par la plateforme de streaming. Efficace.

Le deuxième point positif, c'est que «devoir regarder You pour le travail», c'est une bonne excuse pour ne pas se taper la corvée des lessives. (Certes, c'est moins concernant si vous êtes comptable ou prof de yoga que journaliste chez watson, mais la suite devrait en revanche vous concerner. Tous.)

I dare you! Donnez-moi une seule bonne raison de regarder You, allez! image: netflix

Le troisième et dernier point, donc, c'est que ces retournements de situation permettent au moins à chacun d'entre nous de réaliser une chose: quand on veut, on peut. On peut faire rentrer des ronds dans des carrés. On peut, sur un malentendu, tout plaquer et devenir scénariste pour Netflix. Donc si vous êtes bel et bien comptable ou prof de yoga (et insatisfait), n'hésitez plus: le tournage de la cinquième saison n'a pas encore commencé. Les scénaristes auront besoin d'aide pour pondre de nouvelles idées foireuses.

Tenez-moi au courant et good luck on your way to faire carrière à Hollywood.

Et vous, vous en avez pensé quoi de cette saison de You?

Les acteurs de nos séries préférées, ils ont changé?