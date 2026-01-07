larges éclaircies-6°
19 objets ridicules cachés dans vos films cultes

De la machine à laver au pistolet à colle: le grand n'importe quoi des accessoires de Hollywood. image: watson

Découvrez comment les accessoiristes de Hollywood transforment des objets banals en accessoires cultes. Quand le système D s'invite sur les plateaux de Star Wars ou Dune, le résultat est aussi ingénieux qu'insolite.
07.01.2026, 05:3607.01.2026, 05:36

Lorsqu'il s'agit d'accessoires, les cinéastes doivent redoubler de créativité. Parfois, le bricolage est une réussite, d'autres fois un peu moins. Mais rien n'échappe à l'œil averti des fans les plus attentifs.

«Oh, personne ne remarquera que nous utilisons des écouteurs», ont sans doute dû se dire les créateurs de X-Men: L'Affrontement final.

X-Men: The Last Stand
Image: 20th century fox
«Il l'ébruite partout»: L'identité du prochain James Bond aurait fuité

Dans The Expanse, un coffre de toit de voiture fait office de capsule de survie.

The Expanse
Image: alcon entertainment

Pratique: 2-1B possède un microphone intégré dans The Empire Strikes Back.

empire strikes back https://www.reddit.com/r/Thatsabooklight/comments/quq60o/empire_strikes_back_1980_21b_medical_droids_mouth/
Image: reddit

Sigourney Weaver se fait scanner par un spéculum vaginal dans Galaxy Quest.

Galaxy Quest
Image: dreamworks pictures

Pas étonnant qu'elle ait l'air si terrifiée.

Qui est réanimé dans cette série Bollywood? Monsieur Propre?

Image
Image: tent cinema

Un coupe-œuf a été utilisé de manière un peu plus créative dans Andor:

andor
Image: disney

Les ustensiles de cuisine semblent avoir la cote. Voici une balance dans Dark Matter:

dark matter https://www.reddit.com/r/Thatsabooklight/comments/pv1slv/the_keypad_in_dark_matter_is_a_kitchen_scale/
Image: reddit

On retrouve Andor. Qui reconnaît ces chaussures ?

andor https://www.reddit.com/r/MauLer/comments/zg1un7/those_stupid_boots_from_andor/
Image: disney

Il s'agit d'une botte de snowboard de la marque Burton, légèrement modifiée.

Les sangles des speeders rebelles dans The Empire Strikes Back sont garnies de papier bulle.

The Empire Strikes Back
Image: lucasfilm
Timothée Chalamet fait taire les mauvaises langues

Un peu de peinture argentée a suffi à transformer un jouet en télécommande pour The Tick.

The Tick https://www.reddit.com/r/Thatsabooklight/comments/1atgkmy/this_remote_device_to_activate_the_red_scare_from/
Image: reddit

C'est ainsi qu'un tuyau de machine à laver se transforme, en un rien de temps, en un élément de costume dans Dune.

dune https://www.reddit.com/r/Thatsabooklight/comments/1bjbw27/dune_costume_design_utilizing_a_washing_machine/
Image: reddit

Grâce à un peu de peinture, un pistolet à colle devient un «vrai» pistolet dans Robot Jox.

Robot Jox https://www.reddit.com/r/Thatsabooklight/comments/p2qcwu/robot_jox_1989_a_medical_injector_used_to_tranq/
Image: reddit

Cette machine dans Warrior Nun rappelle étrangement une imprimante posée à l'envers.

warrior nun
Image: netflix

Un équipement de science-fiction ultra-cool dans Star Trek: Into Darkness? Non, juste un simple scanner de code-barres.

Star Trek: Into Darkness https://www.reddit.com/r/Thatsabooklight/comments/nnoym2/scifi_diagnostic_equipment_nah_barcode_scanner/
Image: reddit

Dans Cobra Kai, un gilet de laser game des années 80 se transforme en système d'entraînement de karaté.

cobra kai
Image: sony pictures

Qui a dévalisé le stock de lampes de lecture? Oh, juste les créateurs de Dynamo Dream.

Dynamo Dream
Image: futureproof workshop

La cape de Jon Snow dans Game of Thrones n'est rien d'autre que des tapis IKEA bon marché.

jon snow game of thrones
Image: hbo
Voici le James Bond le plus séduisant

Certains fans de hockey sur glace trouveront probablement que les casques de Tron leur disent quelque chose.

tron https://www.reddit.com/r/Thatsabooklight/comments/131npmd/the_helmets_in_the_original_tron_movie_were_the/
Image: reddit

Ces lunettes de soleil Oakley ont été un véritable succès dans les films de science-fiction.

oakley
Image: reddit

Bonus

(Il ne s'agit pas d'un film.)

Pour un clip vidéo, le groupe My Chemical Romance a bricolé une caméra de surveillance à partir d'un appareil photo Polaroid.

my chemical romance https://www.reddit.com/r/Thatsabooklight/comments/1jks8qe/the_security_camera_in_this_mcr_music_video_is_a/
Image: reddit

(cmu)

Thèmes
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
1 / 19
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
source: sda / cyril zingaro
A$AP Rocky casse l’internet
Video: watson
