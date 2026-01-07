19 objets ridicules cachés dans vos films cultes
Découvrez comment les accessoiristes de Hollywood transforment des objets banals en accessoires cultes. Quand le système D s'invite sur les plateaux de Star Wars ou Dune, le résultat est aussi ingénieux qu'insolite.
Lorsqu'il s'agit d'accessoires, les cinéastes doivent redoubler de créativité. Parfois, le bricolage est une réussite, d'autres fois un peu moins. Mais rien n'échappe à l'œil averti des fans les plus attentifs.
«Oh, personne ne remarquera que nous utilisons des écouteurs», ont sans doute dû se dire les créateurs de X-Men: L'Affrontement final.
Dans The Expanse, un coffre de toit de voiture fait office de capsule de survie.
Pratique: 2-1B possède un microphone intégré dans The Empire Strikes Back.
Sigourney Weaver se fait scanner par un spéculum vaginal dans Galaxy Quest.
Pas étonnant qu'elle ait l'air si terrifiée.
Qui est réanimé dans cette série Bollywood? Monsieur Propre?
Un coupe-œuf a été utilisé de manière un peu plus créative dans Andor:
Les ustensiles de cuisine semblent avoir la cote. Voici une balance dans Dark Matter:
On retrouve Andor. Qui reconnaît ces chaussures ?
Il s'agit d'une botte de snowboard de la marque Burton, légèrement modifiée.
Les sangles des speeders rebelles dans The Empire Strikes Back sont garnies de papier bulle.
Un peu de peinture argentée a suffi à transformer un jouet en télécommande pour The Tick.
C'est ainsi qu'un tuyau de machine à laver se transforme, en un rien de temps, en un élément de costume dans Dune.
Grâce à un peu de peinture, un pistolet à colle devient un «vrai» pistolet dans Robot Jox.
Cette machine dans Warrior Nun rappelle étrangement une imprimante posée à l'envers.
Un équipement de science-fiction ultra-cool dans Star Trek: Into Darkness? Non, juste un simple scanner de code-barres.
Dans Cobra Kai, un gilet de laser game des années 80 se transforme en système d'entraînement de karaté.
Qui a dévalisé le stock de lampes de lecture? Oh, juste les créateurs de Dynamo Dream.
La cape de Jon Snow dans Game of Thrones n'est rien d'autre que des tapis IKEA bon marché.
Certains fans de hockey sur glace trouveront probablement que les casques de Tron leur disent quelque chose.
Ces lunettes de soleil Oakley ont été un véritable succès dans les films de science-fiction.
Bonus
(Il ne s'agit pas d'un film.)
Pour un clip vidéo, le groupe My Chemical Romance a bricolé une caméra de surveillance à partir d'un appareil photo Polaroid.
(cmu)
