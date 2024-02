Vidéo: watson

5 séries que vous allez adorer en février

Prime Video, Netflix, Disney+ et Apple TV: voici les séries et films à ne pas manquer en ce mois de février 2024.

Février est le mois de l’amour (et de la ligue des champions), mais c’est surtout celui des séries! Célibataires ou en couple, que vous aimiez la science-fiction, les récits historiques ou les comédies, les plateformes de streaming comptent bien vous divertir au chaud sur votre canapé. Alors que l'actualité des salles de cinéma reste calme en attendant les Oscars, le streaming bat son plein entre les adaptations de roman et anime à succès, un remake d’un film culte et des créations originales. Sortez vos agendas, on vous fait un recap!

Mr. & Mrs Smith

A partir du 2 février sur Amazon Prime.

Près de 20 ans après le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie sorti en 2005, le couple d’espions qui s’aiment autant qu’ils se détestent seront cette fois incarnés par Donald Glover (aka Childish Gambino) et Maya Erskine (Vue dans Man Seeking Woman pour les connaisseurs). Attendez-vous donc à découvrir une nouvelle version de cette comédie d'action romantique.

Car la série nous embarque, contrairement au film, avec deux célibataires désabusés et recrutés par une organisation secrète qui leur promet une vie d'aventures, de luxe, de voyages et de glamour. Seul obstacle au tableau: ils doivent se marier et se faire passer pour un couple modèle qui vit dans un magnifique appartement à Manhattan.

Ils seront chargés d’accomplir chaque semaine des missions périlleuses tout en gérant leur mariage arrangé. Vous l’aurez compris, c’est la série idéale à regarder en amoureux le soir de la Saint-Valentin.

Constellation

À partir du 21 février sur Apple TV+.

Apple TV se pose de plus en plus comme le représentant de la science-fiction sur petit écran. Entre Silo, For All Mankind, Foundation et Monarch, la pomme a quand même trouvé le temps de pondre une nouvelle œuvre de sci-fi inédite.

La série raconte le retour sur Terre d’une astronaute, Jo (incarnée par Noomi Rapace), après une mission spatiale catastrophique. Elle découvre que sa vie a changé, y compris sa fille qui n’est plus la même. La série semble vouloir explorer le côté sombre de la psychologie humaine et la face cachée des voyages spatiaux.

Comme à son habitude, Apple dévoile 3 épisodes d’un coup puis continue avec un rythme de croisière d’un épisode par semaine.

Avatar: le dernier maître de l’air

À partir du 22 février sur Netflix.

Alors qu’on se souvient malheureusement tous du film raté de M. Night Shyamalan, c’est au tour de Netflix de tenter sa chance dans cette adaptation de l’univers d’Avatar (non, pas les hommes bleus). Si vous attendez cette série avec impatience, c’est que vous connaissez l’histoire: Aang se réveille d’un long sommeil et doit apprendre à maîtriser les quatre éléments pour accomplir sa destinée et ramener la paix dans son monde en devenant l’Avatar.

Le départ des créateurs de la série originale en août 2020, suite à des différends créatifs, aurait pu être un mauvais signe.

Mais les premières images diffusées il y a quelques semaines semblent avoir rassuré les fans. Rendez-vous le 22 février pour voir si l’on affaire à une «Shyamalan» ou à une adaptation réussie.

The Walking Dead: The Ones Who Live

À partir du 25 février sur MyCanal.

La série de zombies la plus connue au monde, diffusée depuis plus de 10 ans maintenant, revient (encore) avec un spin-off qui sera cette fois centré sur Rick et Michonne.

Et c’est probablement le spin-off le plus attendu, car après plus de cinq ans d’absence, Rick Grimes s’apprête à faire son grand retour dans l’univers The Walking Dead. On vous le rappelle, le shérif avait quitté la série durant la saison 9, en raison du choix de l’acteur Andrew Lincoln de retourner vivre auprès de sa famille à Londres.

La mini-série de six épisodes sera le troisième spin-off après Dead City et Daryl Dixon depuis la fin de la série principale en novembre 2022.

Shōgun

À partir du 27 février sur Disney+.

Grâce à FX (qui a par exemple produit la série The Bear), la plateforme Disney+ étend son catalogue hors des sentiers battus par les Star Wars et autres Marveleries pour notre plus grand bonheur. Adaptée du livre et best-seller de James Clavell du même nom, Shogun nous plonge dans le Japon du 17e siècle, où le pays est déchiré par des guerres civiles entre les différents clans.

Au milieu de ce chaos, le seigneur Yoshii Toranaga (incarné par Hiroyuki Sanada), lutte pour sa survie, mais sa vie va basculer lorsqu'il croise la route de John Blackthorne, un navigateur anglais qui a survécu au naufrage de son navire sur les côtes japonaises. Blackthorne détient des secrets qui pourraient changer le cours de l'histoire, mais il doit aussi affronter ses propres ennemis.

Entre faits historiques, action et romance, la série nous rappellera inévitablement le film Le Dernier Samouraï, même si elle se déroule hypothétiquement 200 ans plus tard.