Votre Saint-Valentin était horrible? Ils ont vécu bien pire

«J'avais le béguin pour une fille de ma classe quand j'étais jeune. J'ai décidé que c'est cette année-là que j'allais lui demander de sortir avec moi. Je me donne à fond, je lui écris un poème, je lui offre quelques roses et des chocolats et d'autres trucs romantiques.



Je lui demande, si elle est intéressée, de me retrouver au cinéma à une certaine heure. J'arrive un peu en avance parce que je suis trop impatient. Elle arrive enfin, et nous allons voir Prometheus ou quelque chose comme ça. Nous profitons du film, prenons un café après, et je pense alors que tout se passe pour le mieux.



À la fin de la soirée, mon père vient nous chercher, et la conversation dans la voiture s'éteint un peu car je ne veux pas passer pour un idiot devant mon père.



Je lui ai officiellement demandé de sortir avec moi... par SMS, dans la voiture.



Elle me regarde comme si j'étais attardé de penser que ça marcherait.



Nous la déposons chez elle et je sors pour lui faire un câlin d'adieu. Après avoir fantasmé sur la façon dont cela se terminerait pendant des heures, je l'embrasse instinctivement sur la tête alors qu'elle me serre dans ses bras (elle était un peu plus petite que moi). Toute conversation après cela aurait été très gênante et nous nous sommes évités tous les deux. Elle m'a dit à un moment donné que, si je lui avais demandé de sortir avec ma voix (et non avec mon téléphone), elle aurait dit oui.»