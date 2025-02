Une Américaine fan de l'acteur Martin Henderson s'est fait «Brad Pittiser». dr

Pire que la victime du faux Brad Pitt? Oui, c'est possible

Une Américaine a vécu le même sort qu'Anne, la victime française du faux Brad Pitt dont l'histoire a fait le tour du web. Mais Lea ne s'est pas seulement fait dépouiller, elle est allée plus loin.

Martin Henderson, ce n'est pas Brad Pitt et pourtant, cet acteur a réussi à soutirer 375 000 dollars à une femme, fan de la série Netflix Virgin River dans laquelle il joue. Comme Anne, la Française persuadée d'être en couple avec l'acteur de Fight Club, Laa, comme elle se fait appeler dans le quotidien néo-zélandais The New Zeland Herald, a été victime d'une escroquerie. Elle était persuadée d'être en couple avec l'acteur néo-zélandais depuis deux ans.

Cette photo avec Martin Henderson est tirée de la série Netflix Virgin River. instagram

Ils ont été mis en contact grâce à un supposé agent de Martin Henderson qui a repéré la proie sur une fan page sur Facebook. Comme le faux Brad Pitt, au cours de ces deux années de relation, le faux Martin Henderson a demandé à Lea de l'argent pour des raisons plus folles les unes que les autres: 30 00 dollars pour un jet privé au départ de l'Afrique du Sud. Un vol qui finalement a été annulé parce que la star s'est soudainement fait jeter en prison pour avoir rompu son contrat. 10 000 dollars pour le sortir de taule, 5000 dollars pour un vol commercial après la libération, 12 000 dollars pour des cartes-cadeaux, l'achat de 25 MacBook «pour créer une nouvelle entreprise» et de nombreux transferts de bitcoins à raison de 5000 dollars chacun.

Bien entendu, ils ne se sont jamais rencontrés et n'ont jamais parlé au téléphone ou par FaceTime. Ils ne communiquaient que par message et voice note. Le, la ou les escrocs envoyaient des notes vocales générées par l'intelligence artificielle, reproduisant la voix de l'acteur.

Là où Lea est allée très loin, c'est qu'en décembre, l'Américaine de 47 ans a quitté sa vie en Chine où elle travaillait pour s'installer en Nouvelle-Zélande où l'acteur vit. Et la Nouvelle-Zélande, ce n'est la porte à côté pour personne (sauf pour les Australiens). Elle y a carrément acheté une maison où l'acteur devait la retrouver pour se marier, vivre heureux, avoir plein d'enfants et deux golden retrievers.

Ce n'est qu'une fois au milieu de l'océan Pacifique qu'elle a réalisé la supercherie. Martin Henderson n'est pas très actif sur les réseaux sociaux, alors difficile de suivre son quotidien. Mais un jour, une amie lui envoie une photo de l'acteur prise par le site d'infos néo-zélandais qui rapporte cette histoire. On le voit tout content, en train de faire du VTT, alors que celui avec qui Lea parlait par message se disait sur un lit d'hôpital en Afrique du Sud après une attaque cardiaque.

«Je ne sais plus où donner de la tête, je me sens très bête d’avoir ouvert mon cœur ainsi. J’ai été manipulée pendant des moments très douloureux de ma vie» Lea au New Zeland Herald.

Depuis qu'il s'est remis de son attaque cérébrale et qu'il est sorti de prison, Martin Henderson pète la forme. instagram

L'Américaine confie au journal que le faux Martin Henderson connaissait tout de son intimité: elle lui raconta son père atteint d'Alzheimer, l'attaque cérébrale de sa mère et son divorce après une relation de 11 ans.

Elle n'a pas seulement tout perdu, elle s'est également endettée. Elle a contracté de nouveaux prêts auprès de différentes banques. Néanmoins, l'histoire est moins impressionnante, car Lea n'a pas témoigné face caméra comme l'avait fait Anne dans «Sept à Huit». Et puis, on commence à avoir l'habitude.

Selon la presse people, l'acteur, le vrai, est en couple avec Penny Hay, une décoratrice d'intérieure néo-zélandaise. Il n'a pour le moment fait aucune déclaration à ce sujet.

