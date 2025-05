Apparaître avec un sourire flippant, un classique du clown Grippe-sou, de retour dans la série préquelle Ça: Bienvenue à Derry. Image: HBO

Ça revient

Dans cette série HBO tirée du célèbre roman Ça de Stephen King, on découvrira le passé de la ville de Derry. Une première bande-annonce a été dévoilée.

Si vous avez lu l’un des livres les plus populaires de Stephen King, ou si vous avez été traumatisé par le téléfilm de 1990 ou si vous avez vu l’adaptation cinématographique en deux parties sortie en 2017 et 2019, vous devriez être familier avec la ville américaine de Derry, dans le Maine.



Une sympathique bourgade dans laquelle il ferait bon vivre si elle n'était pas hantée par Grippe-Sou, un clown diabolique qui apparaît tous les 27 ans pour se nourrir de la peur des enfants.

Ça: Bienvenue à Derry n’est en rien une nouvelle itération de l’œuvre de Stephen King, mais bien une série dérivée du diptyque cinématographique d’Andrés Muschietti, sorti en 2017 et 2019. Le réalisateur est par ailleurs le créateur de cette série préquelle, dont il a réalisé quatre épisodes.

Prévue cet automne sur la plateforme de streaming HBO Max et sur Canal+ dans notre beau pays, la série se dévoile dans une première bande-annonce qui montre un nouveau de gamins pris en chasse par le terrifiant clown.



La bande-annonce:

Vidéo: watson

L’acteur Bill Skarsgård (Nosferatu), qui incarnait Grippe-sou dans les deux films, sera de retour sous son maquillage cauchemardesque. La série devrait explorer davantage ses origines. Cette première saison revient sur la dernière fois que Grippe-sou a sévi à Derry, avant de s’en prendre deux décennies plus tard au Club des Ratés, le groupe d’enfants du roman.

Selon le synopsis officiel, la série se déroule en 1962. Quatre enfants vivent près de la base de l’armée de l’air américaine de Derry, qui semble abriter un bunker dédié à des «projets spéciaux». Lorsqu’un de leurs amis disparaît mystérieusement, ils partent à sa recherche. Au vu de cette bande-annonce, la série reprend les éléments de terreur qui ont fait le succès de cette adaptation cinématographique, dont les apparitions de personnages terrifiants et le rire glaçant du Grippe-Sou.

Image: HBO

Ça: Bienvenue à Derry s’inspire des interludes présents dans le roman Ça de Stephen King. Ces derniers se présentent comme des extraits du journal de Mike Hanlon, l'un des membres du Club des Ratés, qui relatent ses recherches sur l’histoire de la ville afin de comprendre les origines de l’entité.

«Dans Bienvenue à Derry, nous adressons des thèmes communs au film: l’amitié, la perte, le pouvoir de la croyance unifiée. Mais cette histoire se concentre aussi sur l’utilisation de la peur comme arme, une chose qui est également pertinente à notre époque» Andrés Muschietti Entertainment Weekly

Andrés Muschietti a révélé lors d'une interview qu'il envisage trois saisons, chacune d'entre elles remontant plus loin dans le temps et évoquant une période d'éveil précise de l'entité Ça, dont 1935 avec le massacre du gang Bradley et 1908 avec l'incendie des aciéries Kitchener. Toutes trois seraient adaptées des interludes du roman.