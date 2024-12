La deuxième saison de The Last of Us et de Mercredi, ainsi que la dernière saison de Stranger Things, seront diffusées en 2025. Image: hbo/ netflix

10 séries captivantes à savourer en 2025

Vous voulez savoir quelles séries vous tiendront en haleine l’année prochaine? En voici quelques-unes à ne surtout pas manquer.

En 2025, les nouvelles saisons de plusieurs séries sortiront, après avoir été retardées par la grève à Hollywood l’année dernière. Parmi elles, la dernière saison de Stranger Things ou encore d'Andor. Voici une sélection des séries les plus attendues qui seront bientôt disponibles sur les plateformes de streaming.

Severance, saison 2

Mark dirige une équipe ayant subi une procédure chirurgicale séparant leurs souvenirs liés au travail de ceux liés à la vie privée. Dans cette nouvelle saison, Mark et ses collègues découvrent les terribles conséquences de ces barrières artificielles.

Distribution

Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Christopher Walken

Plateforme

Apple TV +

Date de sortie

17 janvier

Bande-annonce

Paradise, saison 1

Les personnes les plus influentes de la planète vivent dans une communauté idyllique. Mais cette tranquillité vole en éclats lorsque survient un meurtre, déclenchant une enquête aux révélations explosives.

Distribution

Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Krys Marshall

Plateforme

Disney Plus

Date de sortie

28 janvier

Bande-annonce

The White Lotus, saison 3

Connue pour sa critique acerbe de la société et son humour mordant, The White Lotus plante cette fois son décor en Thaïlande. La nouvelle saison explore des thèmes tels que la religion et la spiritualité.

Distribution

Natasha Rothwell, Jennifer Coolidge, Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger

Plateforme

Sky Show

Date de sortie

Février

Bande-annonce

Daredevil: Born Again, saison 1

Matt Murdock, avocat aveugle doté de capacités surnaturelles, mène une double vie en tant que justicier à New York. Lorsqu’une partie de ses identités passées est révélée, il se heurte à Wilson Fisk, un puissant chef mafieux.

Distribution

Charlie Cox, Margarita Levieva, Wilson Bethel, Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll

Plateforme

Disney Plus

Date de sortie

4 mars

Bande-annonce

The Last of Us, saison 2

Basée sur le célèbre jeu vidéo, la série entame cette seconde saison cinq ans après les événements précédents. Joel et Ellie doivent affronter leur passé tout en survivant dans un monde encore plus dangereux et imprévisible.

Distribution

Pedro Pascal, Bella Ramsey, Catherine O'Hara

Plateforme

Sky Show

Date de sortie

Printemps

Bande-annonce

Andor, saison 2

La deuxième et dernière saison de cette série Star Wars couvre les quatre années qui mènent à la rébellion. Alors que l’Empire devient plus répressif, Cassian Andor s’implique pleinement dans les opérations audacieuses de Luthen Rael.

Distribution

Diego Luna, Alan Tudyk, Kyle Soller, Stellan Skarsgård, Adria Arjona

Plateforme

Disney Plus

Date de sortie

22 avril

Première image

Image: disney

A Knight of The Seven Kingdoms, saison 1

Ce spin-off de Game of Thrones se déroule un siècle avant les événements de la série originale. Il suit Ser Duncan le Grand et son écuyer, à une époque où les Targaryens règnent encore sur le Trône de Fer.

Distribution

Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Sam Srpuell, Daniel Ings, Bertie Carvel, Henry Ashton, Finn Bennett

Plateforme

Sky Show

Date de sortie

2025

Bande-annonce

Stranger Things, saison 5

Peu d’informations ont été révélées sur la dernière saison de la série à succès. Elle se déroule à l’automne 1987, environ un an et demi après les événements précédents. Vecna n’a pas encore été vaincu, et Eleven et ses amis doivent l’affronter.

Distribution

Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Jamie Campbell Bower

Plateforme

Netflix

Date de sortie

2025

Bande-annonce

Mercredi, saison 2

La série continue d’explorer les mystères surnaturels entourant Mercredi Addams alors qu’elle poursuit ses études à l’Académie Nevermore. Les créateurs promettent une saison encore plus sombre, déjantée et intrigante.

Distribution

Jenna Ortega, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán

Plateforme

Netflix

Date de sortie

2025

Première image

Image: netflix

Welcome to Derry, saison 1

Cette série d'horreur se déroule dans les années 1960 et est un préquel des films Ça de Stephen King. En effet, 27 ans avant l'assassinat du petit Georgie Denbrough, la ville de Derry était déjà en proie à des horreurs. Le mal commence à émerger des égouts de la ville et terrifie les habitants.

Distribution

Bill Skarsgård, Grant Nickalls, James Remar, Madeleine Stowe, Taylour Paige, Jovan Adepo

Plateforme

Sky Show

Date de sortie

2025

Première image

Image: hbo

Et vous, quelles séries attendez-vous avec impatience en 2025? Dites-le-nous dans les commentaires!

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder

