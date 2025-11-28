en partie ensoleillé
Voici à quoi s'attendre dans la saison 5 de «Bridgerton»

La saison 4 de la Chronique des Bridgerton, c'est pour bientôt!
La saison 4 de la Chronique des Bridgerton, c'est pour bientôt!

Le bal continue pour la série culte «Bridgerton»

Avant même la diffusion de la saison 4, la célèbre saga romantique de Shonda Rhimes sur Netflix assure son avenir avec la confirmation d'une cinquième saison. Voilà les premiers indices.
28.11.2025, 15:0228.11.2025, 15:02

Les inconditionnels de la Chronique des Bridgerton peuvent se réjouir! Deux mois seulement avant l'arrivée de la très attendue quatrième saison, la créatrice et productrice exécutive de la série, Shonda Rhimes, a levé le voile sur l'avenir du programme en confirmant officiellement la commande d'une saison 5.

«Bridgerton», c'était comme mater des petits vieux faire l'amour

Cette nouvelle arrive alors que l'intrigue de la saison 4, centrée sur le personnage de Benedict Bridgerton (incarné par Luke Thompson) et sa quête d'une âme sœur, est sur le point d'être dévoilée.

Pour rappel, cette quatrième salve d'épisodes sera diffusée en deux parties sur Netflix: la première dès le 29 janvier 2026, et la seconde un mois plus tard, le 26 février.

Le scénario de la saison 5 est déjà écrit

Tandis que les fans retiennent leur souffle pour découvrir les nouvelles péripéties de la fratrie Bridgerton, Shonda Rhimes a révélé que la saison 5 était déjà sur les rails. S'exprimant sur Radio Ardy, la showrunneuse a confié que l'équipe de scénaristes avait déjà planché sur la suite.

«Pour la saison 5, les scénaristes étaient dans la salle d’écriture pour travailler dessus. Donc, je sais de quoi elle parle du début à la fin»

Elle a également donné un aperçu de l'ambiance attendue. Attention, fans de la série, la saison 5 sera, à l'image de la saison 4...

«Extrêmement sexy»

Selon elle, chaque saison trouve sa propre manière d'être sensuelle et captivante. «Elles sont tout simplement sexy, chacune à leur manière. Et je pense que c’est ça qui est génial.»

Ce bal à 1000 francs en mode «Chroniques de Bridgerton» a été un fiasco

Le mystère plane encore sur le prochain Bridgerton à prendre le devant de la scène dans cette cinquième saison. Cependant, le début du tournage est déjà envisagé pour mars 2026. Bien que l'attente s'annonce longue pour cette future saison, le public aura de quoi se délecter avec la saison 4 qui arrivera sur la plateforme de streaming dès le début de l'année 2026.

Pour patienter: un aperçu de la saison 4 👇

