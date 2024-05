Les séries à ne pas louper en juin

Vidéo: watson

Les séries qui vont crever le petit écran en juin

Les plateformes de streaming ont choisi juin comme point de départ pour nous offrir des retours en fanfare de séries adorées du public ainsi que de nouvelles pépites non moins attendues. On vous liste tout ça.

House of the Dragon Saison 2

A partir de juin sur la RTS.

Comme si l’été ne s’annonçait pas encore assez chaud, voilà qu’on nous annonce le retour de notre famille de lézards cracheurs de feu préférées dans une saison 2. Alors que la date exacte de sortie n'est pas encore connue, c’est à la fin du printemps que nous retournerons à Westeros, dans une nouvelle saison qui promet de nous replonger dans une épopée fantastique.

Au menu: plus de gore et de politique alors qu'on avait laissé la team «Verts» et la team «Noirs» prêt à se livrer une guerre sans merci à la fin de la première saison.

The Acolyte

À partir du 5 juin sur Disney+.

L’univers tentaculaire de Star Wars s’étend encore un peu plus avec cette nouvelle série qui remonte loin, car celle-ci se déroule à la fin de l’ère de la Haute République, soit environ 100 ans avant La Menace Fantôme (Episode 1), et suivra une ancienne Padawan (Amandla Stenberg de Hunger Games) qui retrouve son Maître Jedi (Lee Jung-jae de Squid Game) pour enquêter sur une série de crimes sinistres.

Présumé Innocent

À partir du 12 juin sur Apple TV+.

La série raconte l’assassinat d’une employée d’un cabinet juridique de Chicago. Le procureur Rusty Sabich, interprété par Jake Gyllenhaal, se retrouve accusé du crime. Il rejette fermement ces allégations, en dépit des preuves qui semblent le compromettre. Néanmoins, il bénéficie apparemment du soutien indéfectible de sa femme et de ses relations étendues dans la police.

Le roman éponyme de Scott Turow publié en 1987 avait déjà fait l'objet d'une adaptation au cinéma en 1990, avec Harrison Ford dans le rôle principal.

The Boys Saison 4

À partir du 13 juin sur Amazon Prime.

Après une absence de quasiment deux ans (qui a été comblée par la diffusion de la série Gen V), la série satirique et osée qui déconstruit le mythe des super-héros en les présentant comme des influenceurs corrompus et des êtres surpuissants à la moralité douteuse sera enfin de retour. Qu’attendre de plus que du gore, des révélations fracassantes, des scènes choquantes et un Homelander qu’on espère détester encore plus dans cette 4e saison?

The Bear Saison 3

À partir de juin sur Disney+.

Une série qui enchaîne les saisons à intervalles réguliers et qui ne fait pas attendre son public des années, ça existe encore? Eh oui! La série dramatique qui suit les tribulations d’un jeune chef talentueux essayant de faire revivre un restaurant familial à Chicago après une tragédie, va reprendre du service pour une 3e saison. On a hâte du retour de ce bijou du petit écran qui mêle cuisine d’une rare intensité, dynamiques familiales (très) complexes et quête personnelle de rédemption.