La série ambitionnait de raconter, en prise de vues réelles, la vie de Belle, Bulle et Rebelle dans leur vie d'adulte. Image: watson

Les Super Nanas en série TV? On a échappé à la catastrophe

Annulée en 2023 après le tournage du pilote, la série en prise de vues réelles du célèbre cartoon a eu tout de même droit une bande-annonce qui vient de fuiter sur Internet. Les avis sont unanimes: c'est très mauvais.

À Hollywood, il est fréquent que des projets n’aboutissent jamais, bien souvent pour de bonnes raisons. C’est le cas de l’adaptation du dessin animé culte Les Super Nanas (The Powerpuff Girls en VO) que les milléniaux auront connu sur la chaîne Cartoon Network entre 1998 et 2005. Ce dessin animé met en scène trois super-héroïnes à l’apparence de petites filles et leur créateur, le professeur Utonium, résidant dans la ville fictive de Townsville.

L'adaptation de la série animée Les Super Nanas devait être réalisée par la chaîne de télévision américaine CW, à qui l'on doit notamment des séries à succès telles que Charmed, Smallville, Supernatural ou encore Les Frères Scott. Annoncée en 2020, la série ambitionnait de raconter, en prise de vues réelles, la vie de Belle, Bulle et Rebelle, incarnées par Chloe Bennet, Dove Cameron et Yana Perrault, des années après leurs aventures enfantines. Le trio s’était séparé, désillusionné par leur vie d’adultes.

Voilà à quoi cela devait ressembler : Vidéo: watson

Cette idée de relecture aurait pu être audacieuse si le projet avait été entre de bonnes mains, mais CW n'étant pas HBO, cette adaptation en chair et en os intitulée Powerpuff s'est avérée être une catastrophe industrielle.

Avec ses dialogues caricaturaux, sa direction artistique inexistante et ses effets spéciaux abominables, le pilote n'avait convaincu personne, forçant la chaîne à retourner l'épisode. Sauf que quelques mois plus tard, l’actrice Chloe Bennet fuyait le navire, et les problèmes de reports ont officiellement enterré le projet en mai 2023, comme l'explique le média américain Collider.

Aujourd'hui, une bande-annonce jamais publiée de ce projet avorté est réapparue sur internet et autant dire qu'elle ne convainc personne. Les avis sont unanimes, c'est catastrophique. La vidéo s’est immédiatement répandue sur les réseaux sociaux, souvent accompagnée des commentaires atterrés des fans.

«C'est atroce. Merci à la divinité qui a fait en sorte que cette catastrophe meure. Que ceux qui ont trouvé ça 'génial' ne bossent plus jamais dans l'industrie.» Un internaute qui ne s’en est pas remis. Threas

La compagnie Warner Bros., à qui appartiennent les droits de la licence, a tenté de faire supprimer la vidéo sur toutes les plateformes, à croire qu’eux-mêmes sont gênés du résultat. Soyons néanmoins ravis de ce à quoi nous avons échappé, et je ne peux que vous proposer de prendre un bain de nostalgie en regardant les épisodes originaux.