Pedro Pascal reprend son rôle de Joel Miller pour cette deuxième saison adaptée du jeu vidéo The Last of Us Part II. Image: Max

On sait quand la saison deux de «The Last of Us» sera diffusée

Les fans d’horreur et de champignons n’auront pas à patienter trop longtemps avant de retrouver la série The Last of Us. Une première bande-annonce est sortie et elle s'accompagne d'une date.

Plus de «Divertissement»

C’est officiel: The Last of Us fera son grand retour en avril 2025 avec une deuxième saison très attendue. La chaîne HBO et sa plateforme Max l’ont confirmé en dévoilant une courte, mais captivante bande-annonce.



Au programme: de nouveaux personnages centraux et une intrigue encore plus sombre, dont les enjeux et les conséquences marqueront profondément les spectateurs. Ceux qui ont joué au jeu culte sorti en 2020 en sont déjà bien conscients.

Après avoir fait sensation deux ans plus tôt grâce à ses qualités et remporté de nombreux prix, avec pas moins de huit Emmy Awards, The Last of Us confirme son retour ce printemps sur la plateforme HBO Max, et vraisemblablement sur Canal+ pour nous autres Helvètes. Une saison de sept épisodes pour nous replonger dans l’univers post-apocalyptique terrifiant d’Ellie et Joel, incarnés par Bella Ramsey et Pedro Pascal.

La première saison, composée de neuf épisodes, relatait leur périple à travers les décombres des Etats-Unis, alors qu’ils tentaient désespérément de survivre face à la terrible épidémie de cordyceps, un champignon ayant transformé les humains en créatures sanguinaires.

La bande-annonce: Vidéo: youtube

La deuxième saison se déroulera cinq ans après, avec Joel et Ellie désormais installés dans la communauté paisible de Jackson, une ville située dans les montagnes du Wyoming. Cependant, cet équilibre précaire sera bouleversé par une tragédie qui entraînera Ellie dans une odyssée vengeresse la transformant à jamais.

Des nouvelles têtes

Abby (Kaitlyn Dever) est un nouveau personnage au centre de cette nouvelle intrigue. Image: Max

Pedro Pascal et Bella Ramsey reprennent naturellement leurs rôles principaux, accompagnés cette fois par Kaitlyn Dever (Unbelievable), qui incarne Abby, un personnage central dans l’histoire. Isabela Merced (Rosaline) joue Dina, la petite amie d’Ellie, tandis que Jeffrey Wright (The Batman) interprète Isaac, le leader d’une faction militaire. Catherine O’Hara (Maman, j’ai raté l’avion) et Tati Gabrielle (Alien: Romulus) complètent également le casting, bien que leurs rôles restent encore entourés de mystère.

Une saison qui ne sera pas la dernière

Avec ses sept épisodes, cette deuxième saison ne couvrira qu’une partie du second jeu, l’œuvre étant bien trop dense pour être adaptée en une seule saison. Les showrunners ont d’ores et déjà confirmé qu’une troisième saison était en préparation dont l'intrigue pourrait même s'étaler sur une quatrième.

Aux manettes, on retrouve Neil Druckmann et Craig Mazin, les auteurs à l’origine du succès de la première saison. Ils sont rejoints par Halley Gross, scénariste du jeu The Last of Us Part II.

Les attentes étant immenses, la série devrait conserver ce qui a fait son succès: sa capacité à sublimer le matériau d’origine en proposant des récits surprenants et profondément émouvants. Rendez-vous en avril 2025 pour voir si cette suite parviendra à maintenir son niveau d’excellence.