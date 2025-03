La série de Meghan Markle dézinguée par la presse

Les rumeurs de divorce entre Harry et Meghan refont surface

Meghan a fait une bonne action et tenait à ce que vous le sachiez

Podcasts non renouvelés

Après un entretien télévisé avec l'animatrice américaine Oprah Winfrey en 2021, où ils accusaient la royauté de n'avoir jamais vraiment accepté Meghan, actrice américaine métisse et divorcée, ils ont conclu un accord de 100 millions de dollars avec Netflix pour produire la docu-série «Harry & Meghan».

Depuis qu'ils ont renoncé à leurs obligations royales, Harry et Meghan ne touchent plus les subventions accordées à la famille par le Royaume-Uni. Ils ont jusqu'à présent monnayé leur histoire à grands frais.

The Times s'étonne, lui, que l'ex-actrice de 43 ans exhibe «son extrême richesse et son mode de vie incroyablement exclusif comme s'ils étaient accessibles à tout le monde».

Ce script, très éloigné des mélodrames caractéristiques du couple princier depuis son départ avec fracas de la famille britannique et son exil aux Etats-Unis en 2020, est largement dénoncé pour sa platitude. Le Daily Telegraph le résume à un «exercice de narcissisme».

«With love, Meghan» propose huit épisodes où l'on suit la duchesse de Sussex pendant qu'elle jardine et qu'elle mitonne de bons petits plats en Californie.

