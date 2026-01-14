Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, et son partenaire à l'écran Chris Noth, sur le tournage de la série And Just Like That, en 2021. GC Images

Clash entre deux stars de «Sex and the City»

Et non, pour une fois, on ne veut pas parler de la rivalité légendaire qui opposerait les actrices Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall, interprètes de Carrie Bradshaw et de Samantha Jones dans la célèbre série.

Décidément, peu de sagas auront fait couler aussi d'encre - et, surtout, aussi longtemps - que Sex and the City. Après les rumeurs d'inimitié entre plusieurs membres de la bande (dont une querelle de plusieurs années entre Sarah Jessica Parker et de Kim Cattrall), cette fois-ci, c'est à Chris Noth, alias «Big», le compagnon de Carrie Bradshaw, qu'on doit de nouveaux drames au sein du casting.

Tout est parti d'un cliché publié sur Instagram vendredi dernier par l'interprète de Big. «Nique le nouvel an – ALLONS-Y !!!!», braille le septuagénaire en légende, le front suintant, rougi et strié de veines, en direct de la salle de sport.



Jusque-là, tout va bien. Chacun se motive comme il peut après les excès des Fêtes. C'était sans compter sur un utilisateur pour renchérir en commentaire: «Tu veux dire "nique sjp et son prix", c'est ça? lol.»

Alors que Chris Noth aurait pu l'ignorer avec élégance, l'acteur renchérit du tac au tac: «Exactement.»

Pour le contexte, quelques heures avant ces piques ouvertes sur les réseaux sociaux, Sarah Jessica Parker (la fameuse «SJP»), se voyait honorée par le prestigieux Carol Burnett 2026 lors d'une cérémonie spéciale télévisée en amont des Golden Globes, pour l'ensemble de sa carrière.



Venant de Big, c'était donc plutôt petit.

Il faut dire que, si Chris Noth et Sarah Jessica Parker partagent une longue histoire commune de travail et d'amitié, ayant campé le couple dès 1998 dans la série à succès de HBO pendant six saisons, ainsi que dans les deux films qui ont suivi la série, Sex and the City en 2008 et Sex and the City 2 en 2010, leurs liens ont été mis à mal par des accusations d'agression sexuelle visant l'acteur.

Le duo en 2000.

En décembre 2021, en effet, quelques jours après la diffusion du premier épisode du reboot And Just Like That (dans lequel le personnage de Big fait une brève apparition avant de mourir), le comédien était visé par trois accusations d'agression sexuelle - qui se seraient produites respectivement à Los Angeles en 2004 et à New York en 2015.

A l'époque, l'acteur avait nié en bloc: «Les accusations portées contre moi par des personnes que j'ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires pourraient dater d'il y a 30 ans comme d'il y a 30 jours; un non est toujours un non, et c'est une limite que je n'ai jamais franchie.

«Les rencontres étaient consenties» Chris Noth, dans un communiqué en 2021

«Il est difficile de ne pas s'interroger sur le moment choisi pour la révélation de ces histoires. J'ignore précisément pourquoi elles refont surface maintenant, mais je sais une chose: je n'ai agressé aucune de ces femmes», avait conclu Chris Noth.

Sarah Jessica Parker, quant à elle, s'était fendue d'un communiqué commun avec ses co-stars Cynthia Nixon et Kristin Davis en soutien aux «femmes qui ont témoigné et partagé leurs douloureuses expériences».

A la suite de ces allégations détaillées dans un article du Hollywood Reporter, bien qu'il n'ait été ni formellement inculpé ni poursuivi en justice, Chris Noth avait été écarté du show et ses anciens amis du casting l'auraient «mis à l'écart», selon RadarOnline. Une apparition prévue pour le final de la première saison, avec le personnage de Mr. Big a été supprimée.

Comme quoi, parfois... La vengeance est un plat qui se mange chaud, enrobé de sueur, au fond d'une salle de fitness. (mbr)